أصالة تحيي حفلا غنائيا في سلطنة عمان غدا

مسقط – «القدس العربي» : تحيى المطربة السورية أصالة حفلاً غنائيًا فى ســـــلطنة عمان غدا الثلاثاء ، على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

ومن المقرر أن تقدم أصالة لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وتنشط النجمة في إقامة حفلات متلاحقة في معظم دول الخليج العربية.

وقدمت مؤخرا تتر مسلسل مليحة، بعنوان «أصحاب الأرض»، مصحوبا بالترويدة للفولكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

كما طرحت أغنيتها «جــــــنة الحب» عبر يـــوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وكانت طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم «لحقت نفســــي» منها أغنية الأخــــــبار الحلوة، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحـــن كريم أحمد، الموزع الموسيقي كريم أسامة، مهندس الصوت مـــحمد صقر.