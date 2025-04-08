أصالة تكشف حقيقة حصولها على الجنسية السعودية- (تدوينة)

“القدس العربي”: أثارت النجمة أصالة نصري ضجة كبيرة بسبب تعليق بسيط على تغريدة لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، يحتفي فيها بانخفاض قياسي لنسبة البطالة في المملكة العربية السعودية.

وبعد تعليقها بعبارة “عاشت بلادي”، اعتبر الكثير من الأشخاص أن أصالة حصلت على الجنسية السعودية إلى جانب جنسيتها السورية، وهو ما اضطرها للتوضيح وكشفت حقيقة حصولها على الجنسية.

وعبر منصة “إكس” كتبت أصالة: “أنا أحب السعودية ولا أحمل جنسيتها، وأحب مصر ولا أحمل جنسيتها، وأحب لبنان ولا أحمل جنسيته، وأحب الإمارات ولست إماراتية، وأحب العراق واليمن والكويت والسودان وقطر وتونس والمغرب والجزائر ولا أحمل جنسية هذه الدول”.

وأضافت: “أحب كلّ بلادي اللي فيها أهل وأحباب وكل الداعمين لفنّي وشخصي وأحبهم كما أحب سورية وأنا سورية، وكما أحب البحرين وأنا بحرينية وأتمنى أن تسمحوا لي أن أحبّ بلادي كلها كما أحبّ”.