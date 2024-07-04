أصالة تنجح في تأدية اللهجتين العراقية والخليجية في ألبومها الجديد- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

طرحت النجمة السورية أصالة نصري ألبومها الجديد بعنوان “ثم أنا” عبر قناتها الرسمية على تطبيق “يوتيوب” والمنصات الرقمية، بعد أن أطلقت منه في وقت سابق ثلاث أغنيات هي “الإنسان” من كلمات أماني الرويلي وألحان ناصر الصالح، و”جرح العرب” و”يمر وما يسلم” من كلمات عبد الله الهماني وألحان محمد الشطي.

ويضم ألبوم أصالة ذات الأنماط الغنائية المنوعة عشرة أغنيات متنوعة بين الخليجي والعراقي تعاونت فيها مع مجموعة بارزة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين في الخليج العربي والعراق، ونجحت في تأدية اللهجتين العراقية والخليجية بناء على إشادة واسعة من جمهور أصالة الذين هنأوها على البومها الغنائي الجديد وعلى أدائها.

وإلى جانب الأغنيات الثلاث التي أطلقتها في مرحلة سابقة حمل الألبوم الأغنيات التالية مع صناع الأغنية في الوطن العربي: “الساعة” من كلمات ضياء الميالي وألحان نصرت البدرو توزيع موسيقي لأمجد أجعاتي، “إنسان” كلمات محمد الترك وألحان كرار شريف، وتوزيع علي روني، “لا تختبر” كلمات قوس وألحان وليد الشامي وتوزيع مهند خضر، “كلك لهم” من كلمات رحاب وألحان نواف عبد الله وتوزيع عدنان عبد الله، “ما تهون” كلمات أحمد علوي وألحان أحمد الهرمي وتوزيع زيد نديم، “تسألني” من كلمات أماني الرويلي وألحان ناصر الصالح وتوزيع موسيقي خالد عز، “الكرسي” من كلمات خلف الخلف وألحان جمانة جمال وتوزيع عصام الشرايطي.

وبالتزامن مع إطلاق أحدث البوماتها الغنائية “ثم أنا” ارتفعت صورة أصالة في ساحة “نيويورك تايمز سكوير” الأمريكية التي استحوذت على إعجاب المتابعين والجمهور.

من جهة أخرى، تستعد أصالة للمشاركة بحفل “ليلة وردة” على مسرح عبادي الجوهر أرينا في الرياض، وبدت حماستها لافتة لهذا الحفل إذ نشرت على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو يجمعها بالفنانة القديرة الراحلة وردة، كما نشرت بوستر الحفل الذي يضمها إلى النجوم: عبير نعمة، نانسي عجرم، وريهام عبد الحكيم.

كما تقدم أصالة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضيات الإلكترونية في الرياض حفلاً فنياً بالاشتراك مع الفنان المصري أحمد سعد يوم 21 تموز/ يوليو الجاري.

وتلتقي أصالة الجاليات العربية في حفل فني تقدمه في مارينا أرينا إسبانيا في السادس والعشرين من الجاري. وتجدر الاشارة إلى أن الجمهور اللبناني على موعد مع أصالة في سهرة فنية استثنائية في 10آب/ أغسطس في “الفوروم دي بيروت” حيث ستشعل سماء العاصمة بيروت بمجموعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.