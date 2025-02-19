أصالة نصري تنتصر على طليقها طارق العريان وتستعيد أغنية «60 دقيقة حياة»

القاهرة – «القدس العربي»: كشف شقيق المطربة السورية أصالة نصري، أنس نصري، عن مفاجأة جديدة في صراعها مع طليقها المخرج طارق العريان، على حقوق ملكية أغنيتها الشهيرة «60 دقيقة حياة».

ونشر عبر حسابه الخاص على إنستغرام، خبر إعادة أغنية «60 دقيقة حياة» إلى موقع يوتيوب، بعد حذفها قبل أسابيع قليلة، من قبل طارق العريان.

وكتب أنس نصري: «مبروك لنا عودة (60 دقيقة حياة) بعد أسابيع من الغياب القسري، وانتصار الفن على كافة العوائق والتحديات، مبروك عودة الأغنية إلى منصة يوتيوب.

هذا العمل يعد جزءاً من تاريخ صنعته مع شقيقتي أصالة، الصوت العظيم الذي لا يقبل التشكيك».

وبالعودة إلى تطبيق يوتيوب، تأكد بالفعل عودة الأغنية التي حققت أكثر من 209 ملايين مشاهدة إلى قناة أصالة الرسمية، بعد فترة قصيرة من تقييد إمكانية الاستماع لها.

وكان المخرج والمنتج طارق العريان قد أصدر بياناً رسمياً أعلن فيه مسؤوليته عن التقدم بطلب حذف أغنية «60 دقيقة حياة» من «يوتيوب»، مؤكداً امتلاكه لحقوق الإنتاج والنشر والتوزيع الخاصة بها.

وأوضح أن إدارة «يوتيوب» استجابت لطلبه بعد مراجعة الوثائق التي قدمها، ما أدى إلى إزالة الأغنية من القناة الرسمية لأصالة. وأضاف في بيانه، أنه سعى على مدار خمس سنوات لإيجاد حل ودي مع أصالة، في ما يتعلق بحقوق الأغاني التي قام بإنتاجها، إلا أن محاولاته لم تلقَ أي استجابة، مما دفعه إلى اللجوء إلى الطرق القانونية.