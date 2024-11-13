بعيداً عن الندمِ الذي قادنَي اليكِ، كنتُ أراكِ تنوئين في أسفلِ الجحيم، أرى الشرورَ كلَّها في كلماتكِ التي نسيتُها في جيبي، و أنا أسير على أرصفة أحلامك حاملاً دورق حبكِ المليءِ بالجحودْ..

كنتِ ليلةَ عذابي الكبرى، أيّتها الحالمةُ في اليرقاتِ التي أرسمُك فيها و أطلقُها في الهواء..

كيف َ تكلّسَ حبُكِ في عظامي؟ و أنا أقتفي أثَر اليرقاتِ التي رسمتُكِ فيها،

كيفَ تدحرجَ كلُّ شئٍ من كفّي و أنسكبَ في الطرقاتِ التي تقودُني اليكِ؟

أحاولُ أنْ أخبِئكِ بسُرّتي و أنزوي في الظلامْ، و أترك قدري قرب السواقي التي ترآءت في أحلامنا..

أحاولُ صُنعَ القواربِ قربَ البيوتِ القديمةِ المطلّةِ على السواحلِ التي لا أعرفُها،

علّها تقودُ حيرتي اليكِ، و تعبسُ بوجهي، كلّما أترك قصائدي معلقة على الأسلاك

و أتبّعُ طرقَ النحلِ القديمةِ المعبّدةِ بشروركِ التي ألفتُها، أوقد الفوانيس لأرى لؤمك منكسرا أمامي..

هذا قلبي الذي غدرتِ به !! و تلك دماؤه بين أسنانك، تقطر على ثوب جحودك

و أنت تلقين الطلاسمَ و تَطلُين برأسكِ من النافدة، التي شهدت هيامي و شقوق يدي التي لوّحت اليكِ ..

دعيني أصنعُ اليرقات و ارسمكِ فيها، يا نحلتي التي سرقتْ رحيقَ بساتيني

و أندفعتْ نحو الشتاتِ تمنحُ عسلَها للأخرين..

ما زالَ وجهُكِ يكبرُ في الظلامِ و جمرتُك تتقدُ بيدي، وجهُك الجاحدُ ملتّفٌ بأوزارِ الدنيا كلِّها

رأيتُ خطيئتي ترتسمُ على جناحيكِ و أنتِ تُحلّقين بلؤمٍ حولَ أحزاني، و تلوذينَ بصمتكِ الذي يشي بكلِّ شيء..

هناك حيثُ أقيمُ مأتماً لحُبّي الذي هشّمتُه معاولُ لؤمكِ، و أنتِ تؤمينَ المصلينَ على جنازتهْ!!

تصوّروا أودّع قلبي عند قاتليه، و أتركُ جسدي مصلوباً على عامودِ لؤمكِ، و أنتِ القاضي المتهم بدمي..

يا خطيئتي و جمرةَ عشقي، كيفَ قادنَي الطوفانُ اليكِ؟ كيفَ أنصهرتُ بكِ ذاتَ ندمْ؟ كيفَ تحوّلتْ يدي الى عُشبٍ تتمديين عليه؟ و تهبينَ دُثاري للأخرين؟ كيفَ أصبَحَتْ حتى كيفَ حزينةٌ عليّ؟ و أنتِ تسخرينَ منها!! رأيتُكِ تنزعينَ كافَها و تلقينها من النافذة، و تدوسين على يائها بجحودِكِ، و تركتِ فاءها في الطرقات!!

ولازلتُ أصنعُ اليرقات و أرسمُكِ فيها، واُطّلُ من النافذة التي شهدت هيامي و شقوق يدي التي لوّحت اليك ..

انا ذلك اليتيمُ التائهُ في أزقّة صدركِ، يفرشُ رداءه للصدقات!! و أنتِ تنظرين لي و ترقصين لغيري، تبّاً لك، و تبّا لغيري الذي ترقصين له على هامشِ وجعي، هذا قلبي الذي غدرتِ به، هذا قلبي!!

المصلوبُ على عامودِ لؤمكّ، تركتُه يئنُّ و ذهبتُ أصنعُ اليرقاتِ و أرسمُكِ فيها!!!