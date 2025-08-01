أصوات في إسرائيل: نعم للدولة الفلسطينية.. وهكذا يتصرف الأصدقاء

أمس انضمت ألمانيا، حارسة العتبة لحكومة نتنياهو في الاتحاد الأوروبي، إلى قائمة زعماء من الصف الأول لدول الغرب، وعلى رأسها بريطانيا وأستراليا وكندا وفنلندا والبرتغال وغيرها، التي أعلنت بأنها ستعترف بدولة فلسطينية للدورة القريبة القادمة للجمعية العمومية في الأمم المتحدة.

إعلان هذه الدول المتوازن يتضمن شجباً حاداً لهجمة 7 أكتوبر التي تسمى “لاسامية وإرهابية”، وكذا دعوة لوقف نار فوري، وتحرير كل المخطوفين ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وزراء الخارجية الذين اجتمعوا في مؤتمر السلام في نيويورك، ناشدوا دول العالم لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل والتعبير عن إرادتها للبحث في دمجها في المنطقة.

يتبين أن إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية كان السنونو الأول الذي يبشر بحلول الربيع، والأمل لبداية ازدهار سياسي. وها هو ذا، كل خطوة تحمل في طياتها ذرة احتمال للسلام، يصفها المستوى السياسي الإسرائيلي، وبما في ذلك محافل في المعارضة، كـ “تسونامي سياسي” – وكأنها كارثة طبيعية تقصر يد الإنسان عن التصدي لها.

إن ضرورة دولة فلسطينية ليست “انهياراً أخلاقياً” أو “جائزة على قتل جماعي”، كما يعرضها اليمين وأحزاب الوسط – اليمين. دولة فلسطينية، وبالتأكيد منزوعة السلاح تستثمر في التعليم وفي البنى التحتية وتعيش بأمان وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، هي الحاجز الوحيد في وجه الإرهاب وسفك الدماء، واستمرار تدهور إسرائيل إلى هوة الأبرتهايد وعزلها في معسكر المنبوذين. أما تخليد الاحتلال وسلب الأراضي وضم المناطق فهي انهيار أخلاقي وأمني متواصل، وجائزة لقتلة حماس وأمثالها في جبهة الرفض الفلسطينية والإسرائيلية.

لقد قامت فكرة فلسطين إلى الانبعاث من أنقاض رفح وخان يونس وصور فظيعة لأطفال جوعى. ينبغي الأمل ألا تنضم الخطوة الحالية إلى إعلانات مشابهة قامت وسقطت. الأصدقاء الحقيقيون لدولة إسرائيل ملزمون باتخاذ كل الوسائل الشرعية والمقبولة لإيقاف الضم الزاحف، ومنع طرد الفلسطينيين من الضفة، وكبح هذيانات العودة إلى غزة وتجنيد فوري لإعمار القطاع تحت قيادة فلسطينية محبة للسلام وناجعة

إن معسكر السلام الإسرائيلي ملزم بأن يصحو ويرحب بالمبادرة الفرنسية والسعودية. إقامة دولة فلسطينية مستقلة عنصر ضروري في تسوية إقليمية واسعة. حل الدولتين يجب أن ينتقل من مركز الساحة الدولية إلى رأس جدول الأعمال الإسرائيلي.

أسرة التحرير

هآرتس 1/8/2025