أصيبت بغارة إسرائيلية.. لاعبة منتخب لبنان سيلين حيدر بحالة حرجة- (فيديو)

بيروت: ترقد لاعبة منتخب لبنان لكرة القدم سيلين حيدر “بين الحياة والموت” في العناية الفائقة عقب إصابتها بغارة إسرائيلية على منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية السبت.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية الاثنين، إن “حيدر (19 عاما) ترقد بين الحياة والموت في العناية الفائقة في مستشفى الروم ببيروت التي نُقلت إليه أمس (الأحد) بعد دخولها لطارئ إلى مستشفى السان جورج عقب إصابتها في الغارة الوحشية التي قام بها العدو الإسرائيلي على منطقة الشياح أول أمس”.

والسبت، شنت إسرائيل غارات عنيفة على عدة مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت، بينها حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة.

وأوضحت الصحيفة أن “سيلين نُقلت إلى مستشفى السان جورج في منطقة الحدث، حيث خضعت لعملية جراحية طارئة، لكن الوضع الحرج للحالة فرض على المعنيين نقل اللاعبة اللبنانية إلى مستشفى الروم”.

وتعرضت حيدر (لاعبة أيضا بنادي أكاديمية بيروت)، لإصابة في الرأس أدت لنزيف حاد، ووصفت بـ”الخطيرة”، بسبب شظايا صاروخ إسرائيلي استهدف السبت منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية.

وعلى منصة “إكس” كتب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم وائل شهيب: “صلواتنا مع (سيلين) بعد هجمات بيروت.. كوني قوية يا بطلة.. قوتك تلهمنا جميعا”.

Our thoughts and prayers are with our ex-Akhaa Ahli Aley and National Team player 🇱🇧, Celine Haidar, after the attacks on Beirut today. Stay strong, champ—your strength inspires us all 🤲🏽#Lebanon_Genocide pic.twitter.com/lJC5O1JbFc

— Wael Chehayeb (@ChehayebWael) November 16, 2024