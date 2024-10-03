سياسة | عربي | فلسطين

أضرار فادحة في عشرات المنازل الإسرائيلية جراء القصف الإيراني- (صور)

3 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
2

تل أبيب: رصدت بلدية مدينة هود هشارون شمال تل أبيب وسط إسرائيل، أضرارا في نحو 100 منزل نتيجة القصف الصاروخي الإيراني مساء الثلاثاء.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن البلدية أن “حوالي 100 منزل في المدينة أصيبت بأضرار بعد الهجوم الصاروخي الباليستي من إيران. ولم تقع إصابات بشرية نتيجة للهجوم”.
وأضافت البلدية أن “بعض الإصابات خطيرة وسيستغرق إصلاحها وقتا طويلا، وأن عشرات المنازل الأخرى كانت أخف تضررا”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 3, 2024 الساعة 9:34 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار إيران الشجعان الذين سيقهرون غطرسة وعنجهية عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇮🇷☹️💪🚀🐒🚀🐒🚀

    رد
  2. يقول امحمد:
    أكتوبر 3, 2024 الساعة 2:33 م

    شاهدوهم وهم يشربون من نفس الكأس الذي طالما اجتهدوا في تشريبه للأبرياء العزل من الشعب الفلسطيني واللبناني.

    رد

أخبار ذات صلة

ضربات إسرائيل على إيران تثير الاهتمام بصواريخ باليستية تطلق من الجو
10 - نوفمبر - 2024
العراق ينفي ما تردد عن هجوم إيراني على إسرائيل انطلاقا من أراضيه
6 - نوفمبر - 2024
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء بحث مع ترامب “التهديد الإيراني”
6 - نوفمبر - 2024
إيران تنفي ادعاءات التعاون مع رعاياها في فلسطين لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل
4 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية