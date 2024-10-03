أضرار فادحة في عشرات المنازل الإسرائيلية جراء القصف الإيراني- (صور)

تل أبيب: رصدت بلدية مدينة هود هشارون شمال تل أبيب وسط إسرائيل، أضرارا في نحو 100 منزل نتيجة القصف الصاروخي الإيراني مساء الثلاثاء.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن البلدية أن “حوالي 100 منزل في المدينة أصيبت بأضرار بعد الهجوم الصاروخي الباليستي من إيران. ولم تقع إصابات بشرية نتيجة للهجوم”.

وأضافت البلدية أن “بعض الإصابات خطيرة وسيستغرق إصلاحها وقتا طويلا، وأن عشرات المنازل الأخرى كانت أخف تضررا”.