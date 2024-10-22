أضرار مادية في مستوطنة كريات شمونة جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان 

تل أبيب: قالت بلدية كريات شمونة، الثلاثاء، إن 20 صاروخا أُطلق على المدينة من لبنان، سقط أحدها وانفجر، مخلفا أضرارا بالبنية التحتية.

وأضافت البلدية في بيان عبر منصة تلغرام، إنه “تم إطلاق 20 صاروخا على المدينة من لبنان عند الساعة 17:56 (14:56 ت.غ)، وتم تفعيل صفارات الإنذارات في المدينة”.

وأضافت أن “أضرارا لحقت بالبنية التحتية نتيجة سقوط صاروخ وانفجاره، بينما تم اعتراض معظم الصواريخ ولم تقع إصابات”.

وأشارت إلى “تضرر خط الجهد العالي، وانقطاع الكهرباء عن عدة شوارع مركزية في المدينة”.

وتقع كريات شمونة في أقصى شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن منطقة إصبع الجليل، وتبعد عن الحدود اللبنانية 1.9 كم فقط، ومع اندلاع المواجهات الحدودية بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، أخلى معظم السكان منازلهم وغادروا المدينة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصيب 6 إسرائيليين، جروح أحدهم خطيرة، في قصف صاروخي من لبنان على مستوطنات الشمال،، فيما دوّت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات في الجليل الغربي بما فيها نهاريا، وفق وسائل إعلام عبرية.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن “ألفين و546 شهيدا و11 ألفا و862 جريحا”، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد وكالة الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الثلاثاء.

ويوميا يرد “حزب الله” بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.

(الأناضول)