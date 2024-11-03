«أضواء على السينما الفلسطينية» برنامج خاص في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة – «القدس العربي»: كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن إقامة برنامج خاص تحت عنوان «أضواء على السينما الفلسطينية» ضمن فعاليات الدورة الـ 45، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 الشهر الحالى وتضم: «سن الغزال»، وهو عمل روائي لسيف حمّاش.

تدور أحداثه حول شاب من مخيم للاجئين ينطلق في رحلة خطيرة لتحقيق أمنية شقيقه الصغير، فيرمي سنه اللبني في البحر.

«ولدت مشهورًا»، للؤي عواد، وهو عمل روائي.

فبعد أن لم يعد قادرًا على تحمل العيش مع والديه، ينطلق كامل، في رحلة بحث عن حريته الشخصية ومساحته الخاصة في الحياة.

«أحلام كيلو متر مربع»، لقسام صبيح، وهو عمل وثائقي. ففي جنين، يروي الناس من أجيال متعددة أشكال المعاناة المختلفة التي تسببت بها الاحتلال الإسرائيلي وأشكال المقاومة المتنوعة التي يمتلكونها.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة ألف في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس.