“أطباء السودان”: جنوب كردفان تسجل 46 وفاة بسوء التغذية في شهرين- (تدوينة)

الخرطوم: أعلنت شبكة أطباء السودان، السبت، وفاة 46 شخصا بسبب سوء التغذية خلال شهرين بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن نحو 19 ألف مرضع وحامل بحاجة ماسة إلى التغذية.

وقالت في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، إن فريقها “رصد وفاة 46 شخصا في ولاية جنوب كردفان بسبب سوء التغذية خلال شهري يوليو/ تموز الماضي وأغسطس/ آب الجاري، معظمهم من النساء والأطفال”.

وأضافت الشبكة الطبية المستقلة أن “أكثر من 19 ألف امرأة حامل ومرضعة بحاجة بصورة عاجلة إلى تغذية إضافية”.

وأكدت أن “تجويع المواطنين واستخدام الغذاء كسلاح حرب جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب القوانين الدولية، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة مروعة بمدينتي كادوقلي والدلنج” في ولاية جنوب كردفان.

وأدانت “بأشد العبارات استمرار حصار المدنيين وتجويعهم” من جانب “قوات الدعم السريع“، مطالبة “بضرورة فك الحصار فورا وفتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بدخول الغذاء والدواء دون قيود”.

وناشدت الشبكة “السلطات المحلية والإقليمية والدولية، ومنظمة الصحة العالمية، وكل الهيئات الإنسانية ذات الصلة، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال قبل فوات الأوان”.

وفي الآونة الأخيرة، تشهد ولايات كردفان الثلاث “شمال وغرب وجنوب” اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع”.

ويخوض الجيش و”الدعم السريع” منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت مساحات سيطرة “قوات الدعم السريع” تتناقص بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش، الذي وسّع نطاق انتصاراته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

أما في الولايات الـ16 الأخرى بالسودان، فلم تعد “قوات الدعم السريع” تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى أربع من ولايات إقليم دارفور الخمس.

(الأناضول)