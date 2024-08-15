“أطباء السودان”: 5 قتلى و42 مصابا بقصف على مدينة الأُبيِّض

الأُبيِّض- السودان: أعلنت نقابة أطباء السودان، الخميس، مقتل 5 أشخاص وإصابة 42 جراء قصف عشوائي على مدينة الأُبيِّض عاصمة ولاية شمال كردفان (جنوب).

وقالت النقابة الطبية (غير حكومية)، عبر بيان، إن “قصفا عشوائيا” على مناطق بالأُبيِّض، بينها سوق المدينة وإحدى الوزارات ومدرسة ثانوية للبنات، أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة 42 آخرين على الأقل.

واتهمت النقابة قوات “الدعم السريع” بـ”ارتكاب هذه المجزرة”.

واعتبرت أن المجزرة، “قضت على أي أمل في أن تُحسن مفاوضات جنيف” حول السلام في السودان التي انطلقت الأربعاء، “الوضع الإنساني، ناهيك على أن تسهم في إيقاف الحرب”.

وفيما لن ترد قوات “الدعم السريع” على هذا الاتهام حتى الساعة 15:25 ت.غ، وجهت وزارة الصحة الاتهام ذاته لها.

وقالت الوزارة في بيان: “في كارثة إنسانية جديدة أطلقت قوات الدعم السريع، الأربعاء، عددا من الأسلحة (لم توضحها) بصورة عشوائية في وسط سوق الأبيض؛ ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين ضاق بهم قسمي الحوادث بمستشفى الأبيض التعليمي ومستشفى الضمان بالمدينة”.

(الأناضول)