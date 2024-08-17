أطباء الهند يبدأون إضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على اغتصاب وقتل طبيبة

مومباي: بدأ الأطباء في الهند إضرابا لمدة 24 ساعة في الخدمات غير الطارئة في جميع أنحاء البلاد السبت احتجاجا على الاغتصاب الوحشي وقتل طبيبة في مدينة كولكتا بشرق البلاد.
وقالت الجمعية الطبية الهندية في بيان إن الإضراب الذي بدأ في الساعة السادسة صباحا (00:30 بتوقيت غرينتش) يعني أن الإجراءات الطبية الاختيارية والاستشارات الخارجية لن تكون متاحة خلال فترة الإضراب في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.
وستظل أقسام الحوادث في المستشفيات، التي تتعامل مع حالات الطوارئ، مأهولة بالموظفين.
في الأسبوع الماضي، تعرضت طبيبة متدربة تبلغ من العمر 31 عاما للاغتصاب والقتل داخل كلية طبية في كولكتا حيث كانت تعمل، مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد بين الأطباء، وأعاد للأذهان جريمة الاغتصاب الجماعي والقتل لطالبة تبلغ من العمر 23 عاما في حافلة متحركة في نيودلهي في عام 2012.
وأدى الغضب إزاء فشل القوانين الصارمة في ردع موجة العنف المتصاعدة ضد المرأة إلى تأجيج الاحتجاجات من قبل الأطباء والجماعات النسائية.
وقال آر في أسوكان رئيس الجمعية الطبية الهندية لرويترز الجمعة “تشكل النساء أغلبية العاملين في مهنتنا في هذا البلد. لقد طالبنا مرارا وتكرارا بسلامتهن”.
ومن المتوقع أن يشارك في الإضراب أكثر من مليون طبيب.
(رويترز)
تخيلوا لو أن المغتصبة القتيلة مسلمة هل كان الشعب الهندوسي سيتظاهر في الشوارع و يضرب عن العمل؟؟ أكاد أجزم من خلال عملي اليومي مع الهندوس أنه لو كان المغتصب مسلم لقامت الدنيا على المسلمين ولم تقعد ولحصلت مجازر ضد المسلمين ربما أعظم مما حصل في السابق والآن تحت حكم الهندوسي المتطرف مودي.
الحقيقة التي لا تقبل الجدل ان الحزب الحاكم في الهند هو حزب شعبوي حرض الهندوس على المسلمين مما أدى الى فوضى كبيرة جدا في الهند. وبعد ان تم إطلاق العنان للعصابات الهندوسية للاعتداء على المسلمين واخذت هذه العصابات بممارسات عنصرية واجرامية بما فيها اغتصاب النساء من كل الاديان بما فيهم المسلمات ازدادت شراسة هذه العصابات الهندوسية وبدات تمارس الاعتداءات والاغتصاب على النساء بشكل واسع بحيث بداءت تشمل النساء الهندوسيات. ولكن الاعلام الهندوسي والعالمي لا يبرز كافة الحقائق عن جرائم الاغتصاب وبقية الجرائم التي ترتكبها العناصر الهندوسية.