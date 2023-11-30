أطباء بلا حدود: حرب إسرائيل ليست ضد حماس فقط بل ضد المدنيين الفلسطينيين- (فيديو)

عمان: قال كريستوس كريستو رئيس منظمة “أطباء بلا حدود”، الخميس، إن الحرب في غزة لا تستهدف حركة حماس فقط، وإنما تطال القطاع بأكمله، مؤكدا أنه “لا مبرر للعنف وحرمان الناس من احتياجاتهم”.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده كريستو بالعاصمة الأردنية عمان، تحدث خلاله عن الأوضاع في قطاع غزة.



وقال كريستو “منذ بدء الحرب على غزة، فرضت إسرائيل حصارا كاملا، ولا يوجد تبرير لحرمان الناس من احتياجاتهم”.



وأضاف “7 أسابيع والقوات الإسرائيلية تقتل الأطفال والعائلات. حاولوا الهروب ووجدوا أنه لا مكان آمن”.



وأشار رئيس “أطباء بلا حدود” إلى أن “هذه الحرب ليست فقط ضد حماس، وإنما ضد كل غزة. الهدنة ووقف إطلاق النار هما من أجل حماية المدنيين، ولكنهم يحتاجون للمساعدات الإنسانية”.



وبيّن أن الوضع في غزة “كارثي”، لافتا إلى أن “المستشفيات لا تعمل، والهجمات دمرت المرافق الصحية”.



وتابع “لا يوجد أي تبرير أخلاقي ولا قانوني للعنف ضد المدنيين”، داعيا إلى “وقف دائم لإطلاق النار”.



الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو لـTRT عربي: ما شاهدناه خلال الأسابيع الماضية في #غزة أكبر من أزمة إنسانية، إنها كارثة والناس يعاقَبون جماعياً بلا قدرة على الوصول إلى الماء أو الغذاء أو العلاج pic.twitter.com/rXx8RmgD1v — TRT عربي (@TRTArabi) November 30, 2023

الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو لـTRT عربي: شهدنا الهجمات (الإسرائيلية) على المستشفيات والطواقم الطبية (في #غزة) وخسرنا بعض زملائنا هناك، ونؤكد أنه لا مبرر أبداً لاستهداف المنشآت الصحية ونريد تذكير الجميع بأهمية احترام قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي pic.twitter.com/5zoGj3UmSZ — TRT عربي (@TRTArabi) November 30, 2023

واستضافت عمان، في وقت سابق الخميس، اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية.



ونتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خرج 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة، بينما تم استهداف 56 سيارة إسعاف وخرجت عشرات أخرى عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.



وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.



وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام بين إسرائيل وحركة “حماس”، تم تمديدها يومين إضافيين، ثم مددت مساء الأربعاء، ليوم إضافي.



وتنص الهدنة على وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.

(الأناضول)