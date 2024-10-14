أطباء بلا حدود: الفلسطينيون بغزة محاصرون تحت وابل القنابل- (تدوينة)

جنيف: قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية، محاصرون تحت وابل القنابل.

وأوضحت المنظمة في منشور على منصة إكس، الإثنين، أن إسرائيل استهدفت ساحة مستشفى شهداء الأقصى للمرة السابعة منذ مارس/ آذار 2024.

On 14 October, an Israeli airstrike targeted an area housing displaced people inside the MSF-supported Al Aqsa hospital compound in Deir Al Balah, resulting in 65 wounded and 5 dead. It is the seventh time that Al Aqsa hospital compound was bombed since March 2024; three of them… — MSF International (@MSF) October 14, 2024

وشددت المنظمة على ضرورة وقف الهجمات المتكررة على المرافق الطبية في القطاع، مؤكدة ضرورة احترام المستشفيات، وقالت: “يجب حماية المرافق والعاملين في المجال الصحي”.

وتابعت: “الناس في غزة محاصرون تحت القصف الوحشي، وهناك حاجة إلى وقف إطلاق نار فوري”.

وكان أربعة فلسطينيين استشهدوا فجر الإثنين ، وأصيب نحو 40 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في ساحة مستشفى “شهداء الأقصى”، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير طال نحو 30 خيمة.

وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة بدعم أمريكي منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين

(الأناضول)