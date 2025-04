أطباء بلا حدود: الفلسطينيون بغزة محاصرون تحت وابل القنابل- (تدوينة)

جنيف: قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية، محاصرون تحت وابل القنابل.

وأوضحت المنظمة في منشور على منصة إكس، الإثنين، أن إسرائيل استهدفت ساحة مستشفى شهداء الأقصى للمرة السابعة منذ مارس/ آذار 2024.

On 14 October, an Israeli airstrike targeted an area housing displaced people inside the MSF-supported Al Aqsa hospital compound in Deir Al Balah, resulting in 65 wounded and 5 dead. It is the seventh time that Al Aqsa hospital compound was bombed since March 2024; three of them…

— MSF International (@MSF) October 14, 2024