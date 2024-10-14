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أطباء بلا حدود: الفلسطينيون بغزة محاصرون تحت وابل القنابل- (تدوينة)

14 - أكتوبر - 2024

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جنيف: قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية، محاصرون تحت وابل القنابل.
وأوضحت المنظمة في منشور على منصة إكس، الإثنين، أن إسرائيل استهدفت ساحة مستشفى شهداء الأقصى للمرة السابعة منذ مارس/ آذار 2024.

وشددت المنظمة على ضرورة وقف الهجمات المتكررة على المرافق الطبية في القطاع، مؤكدة ضرورة احترام المستشفيات، وقالت: “يجب حماية المرافق والعاملين في المجال الصحي”.
وتابعت: “الناس في غزة محاصرون تحت القصف الوحشي، وهناك حاجة إلى وقف إطلاق نار فوري”.
وكان أربعة فلسطينيين استشهدوا فجر الإثنين ، وأصيب نحو 40 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في ساحة مستشفى “شهداء الأقصى”، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير طال نحو 30 خيمة.
وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة بدعم أمريكي منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين
(الأناضول)

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