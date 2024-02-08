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أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يكافحون للعثور على مياه نظيفة برفح- (تدوينة)

منذ 55 دقيقة

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غزة: وصفت منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، الخميس، الظروف المعيشية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بأنها “مزرية”، وقالت إن الفلسطينيين يكافحون للعثور على مياه نظيفة.

وكتبت المنظمة الدولية، في منشور على حسابها بمنصة “إكس”، أن “التحدي الرئيسي الذي يواجه فرقنا أثناء توزيع المياه في رفح هو عدم توفر الوقود اللازم لضخها ونقلها”.

وسلطت الضوء على أن “أنابيب المياه ونقاط توزيعها والشوارع والبنية التحتية بمدينة رفح مدمرة نتيجة القصف (الإسرائيلي)”.

وأوضحت أن “الفلسطينيين يكافحون للعثور على مياه نظيفة، ما قد يسبب مخاطر صحية مثل الإسهال، والأمراض الجلدية، والجفاف، والتهاب الكبد الوبائي”.

واختتمت “أطباء بلا حدود” بالقول: “استجابة لذلك، بدأت فرقنا برنامجا لتوزيع المياه”.

وأمس الأربعاء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من عواقب أي إجراء إسرائيلي على مدينة رفح.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية.

(الأناضول)

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