أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يكافحون للعثور على مياه نظيفة برفح- (تدوينة)

غزة: وصفت منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، الخميس، الظروف المعيشية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بأنها “مزرية”، وقالت إن الفلسطينيين يكافحون للعثور على مياه نظيفة.

وكتبت المنظمة الدولية، في منشور على حسابها بمنصة “إكس”، أن “التحدي الرئيسي الذي يواجه فرقنا أثناء توزيع المياه في رفح هو عدم توفر الوقود اللازم لضخها ونقلها”.

وسلطت الضوء على أن “أنابيب المياه ونقاط توزيعها والشوارع والبنية التحتية بمدينة رفح مدمرة نتيجة القصف (الإسرائيلي)”.

وأوضحت أن “الفلسطينيين يكافحون للعثور على مياه نظيفة، ما قد يسبب مخاطر صحية مثل الإسهال، والأمراض الجلدية، والجفاف، والتهاب الكبد الوبائي”.

واختتمت “أطباء بلا حدود” بالقول: “استجابة لذلك، بدأت فرقنا برنامجا لتوزيع المياه”.

Living conditions for Palestinians in Rafah, southern Gaza, are desperate.

People are struggling to find clean water, which can cause health risks like diarrhoea, skin diseases, dehydration & hepatitis A.

In response, our teams have started a water distribution programme..🧵 pic.twitter.com/erzwfWEZw9

