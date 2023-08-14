سياسة | عربي

أطباء بلا حدود تحذر من اندلاع أزمة إنسانية للاجئين السودانيين في تشاد

منذ 20 دقيقة

حجم الخط
0

نيروبي:حذرت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الاثنين، من اندلاع أزمة إنسانية في تشاد بسبب تزايد أعداد اللاجئين من دولة السودان المجاورة.

وقالت سوزانا بورجيس، منسقة الطوارئ بالمنظمة في تشاد، اليوم الاثنين، :” منظمة أطباء بلا حدود موجودة في ثلاثة مخيمات للاجئين حيث يصل ألفي شخص إضافي يوميا”.

ويقاتل الجيش السوداني، تحت قيادة الرئيس الفعلي عبد الفتاح البرهان، من أجل السيطرة على السلطة في تلك الدولة الإفريقية ضد ميليشيات قوات الدعم السريع ، بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو، منذ منتصف نيسان/ أبريل.

ويتركز القتال بصفة خاصة في العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة، وكذلك في منطقة دارفور غربي البلاد، المتاخمة لتشاد.

وقالت المنظمة إن أكثر من 350 ألف لاجئ سوداني وصلوا بالفعل إلى بلدة أدريه الحدودية في تشاد. ودعت المنظمة المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى تقديم المساعدة السريعة للاجئين.

 (د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مدنيون تحت حصار الحرب في السودان بعد انتهاء وقف إطلاق النار
12 - يونيو - 2023
بسبب وقف المساعدات.. الأمم المتحدة تحذر: غزة على أعتاب أزمة إنسانية
1 - يونيو - 2023
الصراع في السودان… قلق لدول المنطقة ولقوى دولية
21 - أبريل - 2023
70 وفاة على الأقل خلال أسبوع في أفغانستان جراء البرد القارس
18 - يناير - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية