أطباء بلا حدود تحذر من اندلاع أزمة إنسانية للاجئين السودانيين في تشاد

نيروبي:حذرت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الاثنين، من اندلاع أزمة إنسانية في تشاد بسبب تزايد أعداد اللاجئين من دولة السودان المجاورة.

وقالت سوزانا بورجيس، منسقة الطوارئ بالمنظمة في تشاد، اليوم الاثنين، :” منظمة أطباء بلا حدود موجودة في ثلاثة مخيمات للاجئين حيث يصل ألفي شخص إضافي يوميا”.

ويقاتل الجيش السوداني، تحت قيادة الرئيس الفعلي عبد الفتاح البرهان، من أجل السيطرة على السلطة في تلك الدولة الإفريقية ضد ميليشيات قوات الدعم السريع ، بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو، منذ منتصف نيسان/ أبريل.

ويتركز القتال بصفة خاصة في العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة، وكذلك في منطقة دارفور غربي البلاد، المتاخمة لتشاد.

وقالت المنظمة إن أكثر من 350 ألف لاجئ سوداني وصلوا بالفعل إلى بلدة أدريه الحدودية في تشاد. ودعت المنظمة المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى تقديم المساعدة السريعة للاجئين.

(د ب أ)