“أطباء بلا حدود” تدعو إسرائيل إلى “التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية” في غزة

جنيف: حثّت منظمة أطباء بلا حدود، السبت، إسرائيل على “التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية” في عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع في القطاع “غير مقبول”.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها تخشى “إبادة” العاجزين عن النزوح من شمال قطاع غزة، مثل المرضى والجرحى والطاقم الطبي، بعد أن دعت إسرائيل الفلسطينيين إلى مغادرة المنطقة نحو جنوب غزة، قبل هجوم بري مرجح.

ودعت أطباء بلا حدود أيضاً إلى تمكين السكان من مغادرة الجيب الفلسطيني المحاصر إلى مصر المجاورة.

وأضافت: “بينما يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة دون ضبط للنفس، منذ أسبوع، فإننا ندعو إلى التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية”.

وقالت المنظمة إن إنذار الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل إلى 1,1 مليون من سكان شمال غزة، في “منطقة مكتظة بالسكان أصلاً، مع صعوبة شديدة في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، هو أمر غير معقول وغير مقبول”.

وتابعت: “نحن قلقون للغاية بشأن مصير من لن يتمكنوا من التنقل، مثل الجرحى والمرضى والطواقم الطبية، الذين نخشى أن تتم إبادتهم في ضوء التصريحات التي أدلت بها السلطات العسكرية الإسرائيلية”.

ودعت المنظمة، التي تتخذ مقراً في جنيف، إلى إنشاء مناطق آمنة في شمال القطاع، وإلى وقف لإطلاق النار.

وأضافت: “تدعو منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية إلى التحلي بالإنسانية”.

وأردفت: “كما ندعو إلى إتاحة إمكانية الفرار عبر معبر رفح لمن يرغب في ذلك، دون المساس بحق العودة”.

ورفح هو المعبر الوحيد في غزة الذي لا يخضع للسيطرة الإسرائيلية، لكن المرور إلى مصر غالباً ما تعوقه عمليات الإغلاق والحاجة إلى تراخيص متعددة.

وتم إغلاق المعبر في الأيام الأخيرة بعد غارات جوية إسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن العديد من عناصرها في غزة نزحوا إلى جنوب القطاع.

ويقول موقعها الإلكتروني إن أنشطتها في غزة تشمل تقديم المساعدة للمتضررين من الحروق والصدمات، خصوصاً من خلال الرعاية الجراحية والعلاج الطبيعي والعلاج المهني والتثقيف الصحي والدعم النفسي والاجتماعي.

من جانبها، حذّرت منظمة الصحة العالمية، مساء السبت، من أن الإجلاء القسري لآلاف المرضى من شمال غزة إلى مؤسسات صحية مكتظة في جنوب القطاع سيكون “بمثابة حكم إعدام”.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إنها “تدين بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة”، مشددة على أنه بسبب اكتظاظ المؤسسات الصحية في جنوب غزة سيكون الإجلاء “بمثابة حكم إعدام” على المرضى.

(أ ف ب)