“أطباء بلا حدود” تعلن مقتل 11 مدنيا في قصف غربي الخرطوم 

الخرطوم: أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” بالسودان، الجمعة، مقتل 11 مدنيا وجرح أكثر من 90 آخرين جراء قصف على أحياء سكنية بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وقال المنظمة الدولية: “‏تلقت فرق وزارة الصحة ومنظمة أطباء بلا حدود في مستشفى النو بمدينة أم درمان أمس الخميس، أكثر من 90 جريحا، الكثير منهم من الأطفال”.

وأضافت في بيان نشرته على منصة “إكس”: “وذلك بعد قصف عنيف في عدة أحياء سكنية بمحلية كرري في ‎أمدرمان، وقتل 11 شخصا في القصف”.

ولم يصدر عن طرفي القتال الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” أي تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة 16:20 (ت.غ).

قوات الدعم السريع تسيطر على محطة لضخ النفط شرق الخرطوم

سيطرت قوات الدعم السريع الجمعة على محطة لضخ النفط في منطقة العيلفون شرق الخرطوم وتم إجلاء الفنيين والمهندسين والعاملين فيها، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وتضخ المحطة التي تقع على بعد قرابة 30 كيلومترا شرق العاصمة السودانية، نفط السودان ودولة جنوب السودان عبر خطوط أنابيب تمتد على مسافة حوالي ألف كيلومتر إلى ميناء التصدير في بورتسودان، على البحر الأحمر.

وإذا توقفت محطة ضخ العيلفون عن العمل، يتوقف تصدير النفط إلى الخارج.

وقال “محامو الطوارئ”، مجموعة محامين مستقلين، في بيان إن الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو والجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان “استمرت الجمعة في منطقة العيلفون وخلفت ضحايا ومدنيين في صفوف المدنيين”.

واتهمت المجموعة قوات الدعم السريع بـ”النهب وتهجير السكان قسريا” ولكنها حذرت في الوقت نفسه من الدعوات المطالبة باستخدام “القصف الجوي والمدفعي” في المنطقة، محذرة من أن “المنطقة مأهولة بالسكان” كما أنها “استقبلت مئات المدنيين الفارين من العاصمة”.ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش و”الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.

(وكالات)