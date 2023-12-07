أطباء بلا حدود: “تغيّر واضح” في إصابات ضحايا إطلاق النار في الضفة الغربية

جنيف: يتعرض ضحايا إطلاق النار الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة حاليا لإصابات في الرأس والجذع أكثر منها في الأطراف، حسبما قالت منظمة أطباء بلا حدود الخميس.

وقال رئيس المنظمة الدولية الخيرية الذي عاد مؤخرا من الضفة الغربية إنه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر رُصد “تغيّر واضح” في الإصابات التي رآها موظفو المنظمة في مستشفيات الضفة الغربية.

وقال كريستوس كريستو للصحافيين في مقر منظمة أطباء بلا حدود في جنيف “تغير نوع الإصابات التي يعالجونها تماما”.

أضاف “في الماضي كانت آلية إطلاق النار مختلفة. كانوا يستهدفون الأطراف.. بدل إصابتهم بجروح في الأطراف، يصابون بجروح جراء إطلاق النار في منطقة البطن والجذع والرأس. هذا تغيّر واضح”.

كريستوس كريستو: في الماضي كانت آلية إطلاق النار مختلفة كانوا يستهدفون الأطراف.. بدل إصابتهم بجروح في الأطراف يصابون بجروح جراء إطلاق النار في منطقة البطن والجذع والرأس هذا تغيّر واضح

وتابع “عندما ترى هذا التغيّر في الإصابات ترى المزيد والمزيد من القتلى”.

ودعا كريستو إلى مزيد من الاهتمام الدولي بالضفة الغربية حيث تفجرت أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحماس في قطاع غزة.

تقول السلطة الفلسطينية إن النيران الفلسطينية وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1976، أودت بأكثر من 250 فلسطينيا خلال النزاع الحالي.

خلال عملية توغل عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين عاينها كريستو، مُنعت سيارات الإسعاف من الوصول للمرضى وأُغلق مدخل المستشفى.

وقال “داخل المستشفى يمكن الشعور بدرجة اليأس، لمعرفة أنه ليس بالإمكان الوصول إلى الناس. ليس هناك ما هو أسوأ بالنسبة للطبيب من عجزه عن الوصول إلى المرضى”.

وأوضح أنه داخل قطاع غزة، يصل الجرحى إلى المستشفيات مصابين بجروح بالغة بسبب القصف الإسرائيلي والجفاف.

عندما ترى هذا التغيّر في الإصابات ترى المزيد والمزيد من القتلى

أضاف “ما لا يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ هو مستوى الصدمات النفسية التي نراها”، لا سيما بين الأطفال الذين يصلون إلى مستشفيات غزة دون أقارب أحياء.

وتابع “حتى لو كانوا معافين وبخير، هناك صدمة نفسية كبيرة ستستغرق، ليس فقط مجرد سنوات، بل أجيالاً للشفاء”.

أعلنت إسرائيل الحرب على حماس بعد هجوم الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي أودى بحياة 1200 شخص معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية فيما احتُجز خلاله حوالى 240 شخص نقلوا إلى غزة.

وأما في الجانب الفلسطيني، فأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 17100 شخص في القطاع، غالبيتهم من النساء والأطفال.

تعهّدت إسرائيل تدمير حماس وتحرير 138 إسرائيليا ما زالوا محتجزين بعدما أُطلق سراح العشرات خلال هدنة لم تدم غير بضعة أيام.

(أ ف ب)