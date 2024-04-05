أطباء بلا حدود: سكان غزة بحاجة إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار

جنيف: صرح الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود “كريستوفر لوكيير” أن سكان غزة “بحاجة إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بمكتب منظمة أطباء بلا حدود في مدينة جنيف السويسرية، الخميس.

وذكر لوكيير أن منظمات الأمم المتحدة تقود جهود الإغاثة في الميدان، وأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) “تشكل العمود الفقري للإغاثة الإنسانية في غزة”.

وقال لوكيير: “شعب غزة بحاجة إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار. لقد استغرق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقتاً طويلاً قبل أن يقبل قرار وقف إطلاق النار. والآن يتعين عليهم التأكد من أن هذا ليس عملاً مسرحياً سياسياً لا معنى له”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.

(الأناضول)