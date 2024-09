أطباء بلا حدود: عدم تحرك مجلس الأمن يجعله “شريكا في المجزرة” في قطاع غزة- (تدوينة)

جنيف: اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة أن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي حيال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يجعله “شريكا في المجزرة” المرتكبة في قطاع غزة.

وقالت المنظمة غير الحكومية “الى اليوم، عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول (الدائمة العضوية) لاسيما الولايات المتحدة، يجعلها شريكا في المجزرة الجارية”.

وفي تدوينة عبر الحساب الرسمي على منصة إكس، اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود فشل مجلس الأمن الدولي في التحرك “الآن”، لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار في غزة، سيكون “أمرا لا يغتفر”.

“Failure to act now, to enact a total ceasefire and end the siege, would be unforgivable.”

As the @UN Security Council meets, we urge that they demand Israel implement an immediate and sustained ceasefire, and to end the siege in #Gaza.

