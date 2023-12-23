سياسة | دولي

“أطباء بلا حدود”: قرار مجلس الأمن “لا يفي” بالمطلوب في غزة

منذ 45 دقيقة

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إسطنبول: قالت منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، السبت، إن قرار مجلس الأمن الدولي “لا يفي” بالمطلوب لمعالجة الأزمة في غزة، وهو “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار”.

وأضافت أن “إدارة إسرائيل لحرب غزة بدعم أمريكي تتسبب في موت جماعي لمدنيين فلسطينيين وتتعارض مع القوانين الدولية”.

وبشأن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى زيادة دخول المساعدات لغزة، قالت “أطباء بلا حدود” إنه “لا يفي” بالمطلوب لمعالجة الأزمة في القطاع، وهو “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار”.

ووصفت المنظمة الدولية “عدم وفاء” القرار الأممي بالمطلوب في غزة بـ”المؤلم”.

(الأناضول)

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