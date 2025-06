“أطباء بلا حدود”: لا مكان آمن في غزة ولا أحد بمنأى عن الخطر- (تدوينة)

إسطنبول: قالت منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، الإثنين، إنه “لا مكان آمن في غزة، ولا أحد بمنأى عن الخطر”، فيما تتواصل الإبادة الإسرائيلية في عموم القطاع.

جاء ذلك في معرض تعليق المنظمة الدولية على تعامل فريقها مع عدد من المصابين الفلسطينيين، بينهم 4 أطفال، أمس الأحد، بقصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت المنظمة، في منشور على منصة إكس: “في مساء 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفي أعقاب قصف إسرائيلي، استقبل فريقنا الطبي في المستشفى الميداني بدير البلح تدفقاً من المصابين، بما في ذلك 4 أطفال”.

Nowhere is safe in Gaza and no one is spared.

“There is an 11-month-old in critical condition with a traumatic brain injury as well as a 7-year-old boy on a ventilator with penetrating abdominal wounds who may not survive the night.”

In the evening of December 8, following a… pic.twitter.com/ONinfEZ4Ly

— Doctors w/o Borders (@MSF_USA) December 9, 2024