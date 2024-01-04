أطباء بلا حدود: مشفى الأقصى استقبل 155 شهيدا عقب قصف مخيمي المغازي والبريج وسط غزة- (تدوينة) 

غزة: كشفت منظمة “أطباء بلا حدود” أن “مستشفى الأقصى” استقبل الخميس 155 شهيدا فلسطينيا و357 جريحا عقب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها المنظمة الدولية على حسابها عبر منصة “إكس”.

وقالت كارولينا لوبيز، منسقة الطوارئ بالمنظمة في غزة: “من داخل المستشفى، يمكننا سماع القصف في الأحياء الواقعة شمال شرق مستشفى الأقصى في المنطقة الوسطى من غزة، قرب مخيمي البريج والمغازي للاجئين”.

وأضافت: “لا أحد ولا أي مكان آمن في غزة”.

Latest from Al-Aqsa hospital in Gaza – As fighting nears Al-Aqsa hospital, our teams are having to adapt to dangerous conditions to provide healthcare. From Carolina Lopez, MSF emergency coordinator in Gaza: pic.twitter.com/4IwLEvb5hD — Doctors w/o Borders (@MSF_USA) January 4, 2024

No one and nowhere is safe in Gaza. We need a sustained #ceasefirenow to prevent more deaths and injuries, to ensure the delivery of unhindered aid and a massive scale up of healthcare to meet Gazans’ medical needs. — Doctors w/o Borders (@MSF_USA) January 4, 2024

وشددت المنظمة على “ضرورة وقف إطلاق نار مستدام الآن لمنع المزيد من الوفيات والإصابات، ولضمان إيصال المساعدات دون عوائق، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات الطبية لسكان غزة”.

وتابعت: “في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي تسببت الغارات على مخيمي البريج والمغازي بتدفق أعداد كبيرة من المرضى إلى الأقصى، تلاها استشهاد 155 شخصًا واحتياج 357 إلى رعاية طارئة في 28 ديسمبر”.

On December 24, strikes on the Al-Bureij and Al-Maghazi camps caused a massive influx of patients at Al-Aqsa, followed by 155 people killed and 357 needing emergency care on December 28. — Doctors w/o Borders (@MSF_USA) January 4, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس “22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و 614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)