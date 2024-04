أطباء بلا حدود: مشفى الأقصى استقبل 155 شهيدا عقب قصف مخيمي المغازي والبريج وسط غزة- (تدوينة) 

غزة: كشفت منظمة “أطباء بلا حدود” أن “مستشفى الأقصى” استقبل الخميس 155 شهيدا فلسطينيا و357 جريحا عقب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها المنظمة الدولية على حسابها عبر منصة “إكس”.

وقالت كارولينا لوبيز، منسقة الطوارئ بالمنظمة في غزة: “من داخل المستشفى، يمكننا سماع القصف في الأحياء الواقعة شمال شرق مستشفى الأقصى في المنطقة الوسطى من غزة، قرب مخيمي البريج والمغازي للاجئين”.

وأضافت: “لا أحد ولا أي مكان آمن في غزة”.

As fighting nears Al-Aqsa hospital, our teams are having to adapt to dangerous conditions to provide healthcare.

No one and nowhere is safe in Gaza.

We need a sustained #ceasefirenow to prevent more deaths and injuries, to ensure the delivery of unhindered aid and a massive scale up of healthcare to meet Gazans’ medical needs.

— Doctors w/o Borders (@MSF_USA) January 4, 2024