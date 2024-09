أطباء بلا حدود: معظم الحالات التي نعالجها في غزة حروق وصدمات- (تدوينة)

كشفت منظمة “أطباء بلا حدود”، السبت، أن معظم الحالات التي تعالجها عياداتها المؤقتة منذ بداية حرب قطاع غزة هي من الحروق والصدمات.

وأفادت المنظمة الدولية في منشور على حسابها عبر منصة إكس بأن “معظم الحالات التي نعالجها منذ بداية حرب قطاع غزة الحروق والصدمات، وذلك بمعدل 55 حالة في اليوم”.

ونقلت عن أحد موظفيها المحاصرين بغزة قوله “كنا نبحث خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب على طعام الدواب والحمام للبقاء على قيد الحياة”.

وأضاف الموظف الصحي أنهم “يحصلون حالياً على القليل من المعلبات والعدس لإطعام أبنائهم”.

كما سلط الضوء على أزمة الدواء الحالية في غزة، قائلاً: “لا نستطيع تأمين أدوية السكر والضغط لنا ولأقاربنا، ونحاول الاستعاضة عنها باستخدام الأعشاب المتوفرة”.

Eating pigeon food.

No diabetes medicines.

Still treating people for burns and trauma.

Some of our staff, trapped in #Gaza City since the start of the war, describe what life has been like over the last few months and how they have been treating patients in a pop-up clinic. pic.twitter.com/MeTtlxg4fN

— MSF International (@MSF) June 15, 2024