سياسة | عربي | فلسطين

أطباء بلا حدود: معظم الحالات التي نعالجها في غزة حروق وصدمات- (تدوينة)

15 - يونيو - 2024

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كشفت منظمة “أطباء بلا حدود”، السبت، أن معظم الحالات التي تعالجها عياداتها المؤقتة منذ بداية حرب قطاع غزة هي من الحروق والصدمات.

وأفادت المنظمة الدولية في منشور على حسابها عبر منصة إكس بأن “معظم الحالات التي نعالجها منذ بداية حرب قطاع غزة الحروق والصدمات، وذلك بمعدل 55 حالة في اليوم”.

ونقلت عن أحد موظفيها المحاصرين بغزة قوله “كنا نبحث خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب على طعام الدواب والحمام للبقاء على قيد الحياة”.

وأضاف الموظف الصحي أنهم “يحصلون حالياً على القليل من المعلبات والعدس لإطعام أبنائهم”.

كما سلط الضوء على أزمة الدواء الحالية في غزة، قائلاً: “لا نستطيع تأمين أدوية السكر والضغط لنا ولأقاربنا، ونحاول الاستعاضة عنها باستخدام الأعشاب المتوفرة”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 15, 2024 الساعة 7:11 م

    اللهم عليك بالظالمين الفجار خذهم أخذ عزيز مقتدر وشرد بهم في اصقاع العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 15, 2024 الساعة 7:13 م

    عليهم اللعنة عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🚀

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