أطباء بلا حدود: معظم مرضى “المواصي” في غزة يعانون سوء التغذية- (فيديو)

إسطنبول: أفادت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، الثلاثاء، بأن العديد من مرضى مركز المواصي الصحي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة يعانون الإسهال وسوء التغذية نتيجة صعوبة الحصول على المياه النظيفة والغذاء.

وقال الأمين العام لـ”أطباء بلا حدود” كريس لوكيير، إن “أطباءنا وممرضينا من أنحاء غزة يعملون في مركز المواصي على توفير الرعاية الصحية للفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف قاسية”.

وأضاف في مقطع مصور نشره على حساب المنظمة الدولية عبر منصة إكس، أن “العديد من مرضى مركز المواصي الصحي يعانون الإسهال وسوء التغذية نتيجة صعوبة الحصول على المياه النظيفة والغذاء”.

Our Secretary General, @Chris_lockyear, describes the situation in Rafah, at the Al Mawasi health centre, where our doctors & nurses from all over #Gaza are working to provide healthcare for Palestinians living in dire conditions, many suffering from diarrhoea and malnutrition 👇 pic.twitter.com/jNTJRXxbdr — MSF International (@MSF) March 19, 2024

وفي معرض تعليقها على العملية العسكرية الإسرائيلية على مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، قالت المنظمة في بيان منفصل، إننا “نشعر بقلق بالغ على سلامة المرضى والطاقم الطبي المحاصرين في مجمع المستشفى، وعلى سلامة زملائنا وعائلاتهم الذين يحتمون في عيادة أطباء بلا حدود ومكتبها”.

كما دعت المنظمة الدولية “جميع الأطراف المتحاربة إلى احترام حرم المستشفى والأراضي المحيطة به وضمان سلامة الطواقم الطبية والمرضى والمدنيين”.

ومنذ فجر الاثنين، تواصل قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحام المجمع الطبي، رغم وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)