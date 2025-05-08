أطباء بلا حدود: مقتل طفلتين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الخرطوم

الخرطوم: أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” الخميس مقتل طفلتين في هجوم جوي بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على أم درمان في ولاية الخرطوم فيما تتزايد الضربات الجوية في خضم الحرب في السودان.

وقالت المنظمة غير الحكومية “نقل العديد من الجرحى، ومعظمهم من الأطفال إلى مستشفى النو… من بينهم فتاتان صغيرتان أُعلن عن وفاتهما عند وصولهما”. وتخضع المنطقة التي تعرضت للقصف لسيطرة الجيش، وما زالت قوات الدعم السريع التي طردت من العاصمة في آذار/مارس تحتفظ بمواقعها في جنوب وغرب مدينة أم درمان في الخرطوم الكبرى.

(أ ف ب)