أطباء بلا حدود: نضبت الكلمات أمام إزهاق الأرواح اليومي بغزة 

غزة: قالت منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة كلير مانيرا، إن غياب مساءلة إسرائيل “أمر صادم” وإن المنظمة “لا تجد كلمات أمام الإزهاق اليومي للأرواح” بغزة مع تكثيف الهجمات على القطاع.

وأفادت المنظمة، الخميس، في سلسلة تغريدات عبر منصة إكس بأنه “منذ 2 مارس/ آذار الماضي لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة بسبب قرار من السلطات الإسرائيلية”.

وأضافت أنها تعاني من “نقص في الإمدادات الأساسية والوقود اللازم للحفاظ على استجابتها الطبية، في حين يستمر عدد المصابين بجروح خطيرة في الارتفاع”.

ونقلت المنظمة عن كلير مانيرا، منسقة الطوارئ في أطباء بلا حدود في غزة قولها إن “الفلسطينيين يتعرضون للقتل والإصابات بشكل جماعي حيث تكثف القوات الإسرائيلية هجماتها في جميع أنحاء القطاع”.

وأفادت المنسقة بأن غياب المساءلة (لإسرائيل) أمر صادم، لم نعد نجد كلمات، حيث تُزهق المزيد من الأرواح كل يوم”، وفق ذات المصدر.

(الأناضول)