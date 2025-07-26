أطباء بلا حدود: وفاة 652 طفلا على الأقل بسبب سوء التغذية في نيجيريا خلال 6 أشهر

أبوجا: قالت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة إن 652 طفلا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة سوء التغذية في ولاية كاتسينا النيجيرية خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، وعزت المنظمة ذلك إلى خفض الجهات المانحة للتمويل.

وتشهد ولاية كاتسينا في شمال نيجيريا حالة من انعدام الأمن.

وأضافت المنظمة “نشهد في الفترة الراهنة تخفيضات ضخمة في الميزانية، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما له تأثير بالغ على علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية”.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إنه سيضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية لنحو 1.3 مليون نيجيري في شمال شرق البلاد الذي يشهد أعمال عنف، وذلك بحلول نهاية يوليو/ تموز بسبب نفاد المخزونات.

وخصصت نيجيريا 200 مليار نيرة (130 مليون دولار) هذا العام لتعويض جزء من العجز الناجم عن سحب الولايات المتحدة تمويلها لقطاع الصحة.

وقالت أطباء بلا حدود إن عدد الأطفال في كاتسينا الذين يعانون من أكثر أشكال سوء التغذية حدة ارتفع بنحو 208 بالمئة هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وأضافت “للأسف توفي 652 طفلا بالفعل في منشآتنا منذ بداية 2025”.

(رويترز)