أطباء ترامب: الرئيس في صحة “ممتازة” بعد فحوص طبية

واشنطن: قال أطباء البيت الأبيض الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البالغ 78 عاما في “صحة ممتازة” بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة.

ومنذ بدء ولابته الثانية، يتباهى ترامب بحيويته بينما يسخر من سلفه الديمقراطي جو بايدن (82 عاما) ويصفه بأنه عاجز وغير مؤهل إدراكيا لمنصبه.

وجاء في رسالة صادرة عن أطباء الرئاسة وزعها البيت الأبيض “يظهر الرئيس ترامب صحة إدراكية وجسدية ممتازة وهو مؤهل بالكامل لتأدية مهامه كقائد أعلى ورئيس للبلاد”.

لكنّ التقرير أفاد بوجود تشوهات قليلة بما فيها ضرر في جلد ترامب بسبب الشمس، بالإضافة إلى ندبة على أذنه اليمنى نتيجة جرح ناجم عن الطلق الناري الذي أصيب به عند محاولة اغتياله في تموز/ يوليو الماضي.

وقال الملياردير لصحافيين الجمعة إنه شعر بأنه “في حالة جيدة جدا” بعد خضوعه للفحوص في مستشفى والتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن.

(أ ف ب)