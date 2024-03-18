أطباء تونس يعبرون عن غضبهم عقب وفاة زميلهم في السجن وتزايد الاعتقالات داخل القطاع الصحي

تونس – «القدس العربي» : عبر عدد من ممثلي القطاع الصحي في تونس عن استنكارهم لوفاة أحد الأطباء في ظروف وصفوها بـ”السيئة” داخل السجن، فضلاً عن تزايد الاعتقالات داخل القطاع الصحي.

وأصدرت “تنسيقية مؤسسات المهن الصحية” بياناً أعقب اجتماعاً في نقابة الأطباء، يوم الأحد، انتقدت فيه “تواتر الزج بالعديد من مهنيّي الصحة بالسجن تحفظياً دون ثبوت إدانتهم، وفي علاقة مباشرة بقيامهم بواجباتهم المهنية التي نجم عن أحدها وفاة الدكتور محمد الحاجي رحمه الله طبيب مختص في الأمراض النفسية نتيجة تعكر حالته الصحية من جراء الظروف المتردية للإيقاف بالسجن بولاية بنزرت”.

وطالب البيان بفتح تحقيق حول ملابسات وظروف وفاة الحاجي مع ضرورة تحديد المسؤوليات. كما دعا السلطات لـ”التعامل بكل تروّ مع الملفات القضائية لمهنيي الصحة المتعلقة بأداء مهامهم نظراً لخصوصيتها التقنية وبضرورة احترام قرينة البراءة التي تفترض التحقيق معهم بحالة سراح، مشيراً إلى أن “خمسة أطباء وصيدليين يقبعون داخل السجون إثر إيقافهم تحفظياً”. وطالب البيان بالإسراع في مراجعة القوانين والنصوص المتعلقة باعتقال العاملين في القطاع الصحي، مطالباً وزارة الصحة بـ”تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن المنخرطين فيها أثناء أداء واجبهم”. ودعا الموقعون على البيان كافة مهنيي الصحة إلى حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع تعبيراً عن استيائهم وغضبهم من اعتقال العاملين في الوسط الطبي.

وأكد الطبيب والقيادي في حزب التيار الديمقراطي، ذاكر الأهيذب، انضمامه لحملة الاحتجاج، وكتب على صفحته في موقع فيسبوك: “زميلنا المرحوم الدكتور محمد الحاجي دخل السجن بسبب وصفة طبية. يعني طبيب أمراض نفسية عندما يعطي وصفة فيها أدوية مدرجة في الجداول الخاصة يدخل السجن، وبعد ذلك يموت من القهر والظروف الصعبة في السجون!”.

وكتب الدكتور منير جبري: “رافقنا للتو زميلنا الدكتور الحاجي، طبيب نفسي مارس هذه المهنة لمدة ثلاثين سنة في بنزرت إلى منزله الأخير. توفي الدكتور الحاجي في ظروف مؤسفة، على الأقل خلال الأسبوع الماضي كان قيد التحقيق ضمن ممارسته الطبية. لم يكن لديه سجل جنائي، ولم يكن يشكل أي خطر على نفسه أو على الآخرين، ولم يكن يخاطر بالفرار، ومع ذلك رأت السلطة القضائية أنه من الصواب وضعه في السجن”. وأضاف: “وفقًا لعائلته، فقد سُجن في ظروف صعبة و”لا إنسانية” بسبب سوء حالته الصحية. ورغم أن محاميه قدم إلى السلطات المعنية تقريراً مفصلاً عن خطورة حالته الصحية، وطلب الإفراج عنه للرعاية، ولكن لم يتم التجاوب معه، وتم تمديد فترة احتجاز الحاجي. وحسب أهله وأقاربه، كان ينام على الأرض وهو في حالة صحية سيئة ولم يحصل على دوائه المعتاد، حيث أصيب بعد أيام قليلة بعدوى خطيرة في الرئة بسبب خطأ في التشخيص أو ربما سوء المعاملة في ظل الظروف التي نعرفها جميعًا في سجوننا (…) توفي الحاجي في السجن بعيداً عن عائلته إثر اعتلال الشعب الهوائية نتيجة الفشل المزمن للجهاز التنفسي، وهي مشكلة طبية تجاوزها مرات عديدة في الماضي”.

وتابع بالقول: “السؤال الذي يلاحقني أنا والعديد من زملائه وأحبائه هي: لماذا هذه السهولة في اعتقال الناس وخاصة الأطباء؟ فالمتهم يفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته. وغداً، عندما يثبت التحقيق براءة الدكتور الحاجي مما اتهم به، ماذا سيُقال لأسرته وأولاده؟ الحبس الوقائي يجب أن تنظمه قوانين صارمة، فيمكن التحفظ على أصحاب الجرائم الخطيرة والمتعلقة بالقتل أو الإرهاب، ولا يجب اعتقال الأشخاص لأسباب تافهة، وخاصة في ظل الوضع المتردي جداً داخل سجوننا”.