“أطباء ضد الإبادة” تدعو الشيوخ الأمريكي لإعادة تمويل الأونروا

واشنطن: دعت منظمة أطباء ضد الإبادة (DAG) مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وذكر أن أكثر من 100 طبيب وممرض اجتمعوا، الخميس، بقيادة المنظمة، في “الكابيتول هيل” مقر الكونغرس الأمريكي لتقديم مطالبهم.

وفي مارس/آذار 2024، توصل البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن تمديد تجميد التمويل للأونروا حتى مارس/ آذار 2025.

و قال نضال جبور أحد مؤسسي المنظمة: “جئنا إلى مجلس الشيوخ للمطالبة بأن يقوموا بعملهم”.

وأشار جبور إلى أنهم يطالبون مجلس الشيوخ بإقرار مشروعين لإعادة تمويل الأونروا واعتبار التهجير القسري للفلسطينيين غير قانوني.

ولفت إلى أن الأونروا هي أكبر منظمة في غزة، وأن الوكالة تقوم بهذا العمل منذ ما يقارب 70-80 عاما.

وذكر أنه لا توجد منظمة أخرى قادرة على القيام بالعمل الذي تقوم به.

ودعا الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ إلى إقرار مشروع قانون لإعادة تمويل الأونروا التي تقدم 70 بالمئة من الخدمات الصحية الأساسية في غزة.

وأوضح أن منظمة أطباء ضد الإبادة تعمل على تقديم مشروع قانون جديد يدعو إلى الحماية “المطلقة” للعاملين والمؤسسات الصحية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك غزة.

وأشار إلى أنهم يبحثون عن عضو في مجلس الشيوخ “يرعى” مشروع القانون.

وأكد أن المؤسسات الصحية هي أماكن “مقدسة”، ولا ينبغي استهدافها تحت أي ذريعة.

وتأسست منظمة أطباء ضد الإبادة عام 2023 من قبل مجموعة من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين أرادوا توحيد أصواتهم للوقوف ضد الإبادة الجماعية في غزة، وفقا للموقع الرسمي للمنظمة.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ا(وكالات)