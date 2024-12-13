أطباء في ألمانيا يحذرون من فجوة في الرعاية الصحية حال مغادرة عدد كبير من السوريين 

برلين: حذر أطباء وممثلو التمريض في ألمانيا من حدوث فجوة في إمدادات الرعاية الصحية، حال مغادرة العديد من الأيدي العاملة المتخصصة من السوريين ألمانيا بعد الإطاحة بنظام الأسد في بلدهم.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لأطباء المستشفيات، ميشائيل فيبر، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “في المناطق الريفية يحافظ الأطباء السوريون على استمرار الرعاية في المستشفيات، وبدونهم سيكون الوضع متأزما”.

وذكر فيبر أنه من المتوقع أن “تعود نسبة كبيرة من حوالي 5 آلاف طبيب سوري في المستشفيات الألمانية إلى وطنها”، مضيفا أن الساسة أغفلوا عن توفير المزيد من أماكن دراسة الطب.

كما حذرت رئيسة الاتحاد الألماني لأطباء ماغدبورغ، سوزان يونا، من “عبء كبير على وضع الإمدادات الطبية المتوتر بالفعل في ألمانيا” إذا غادر الأطباء السوريون البلاد.

وفي الوقت نفسه، أعرب ممثلو التمريض أيضا عن قلقهم إزاء تفاقم النقص في العمال المهرة حال مغادرة السوريين. وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الألماني لأرباب العمل في مجال الرعاية، إيزابيل هاليتس، في تصريحات لـ”بيلد” إن الموظفين السوريين يمثلون “ركيزة أساسية بين اللاجئين في مجال الرعاية.عودة هؤلاء العمال والمتخصصين ستكون بمثابة ضربة خطيرة لرعاية المسنين”، مضيفة أن المؤسسات الصغيرة قد تواجه خطر الإغلاق جراء ذلك.

(د ب أ)