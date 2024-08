أطباء في الهند يرفضون إنهاء احتجاجات بسبب اغتصاب زميلتهم وقتلها

كولكاتا: رفض آلاف الأطباء المبتدئين في الهند، اليوم الإثنين، إنهاء احتجاجات بسبب اغتصاب زميلتهم وقتلها، شملت الإضراب عن تقديم خدمات طبية، ما عطّلَ العمل في المستشفيات لقرابة أسبوع منذ بدء تحرك في أنحاء البلاد يطالب بزيادة الأمن والسلامة في أماكن العمل، وتطبيق سريع للإجراءات الجنائية.

وينظم أطباء في أنحاء البلاد احتجاجات، ورفضوا فحص مرضى الحالات غير الطارئة، بعد مقتل طبيبة تبلغ من العمر 31 عاماً، في التاسع من أغسطس آب. وتقول الشرطة إنها اغتصبت وقتلت في مستشفى في مدينة كولكاتا شرق البلاد، حيث كانت متدربة.

وألقت السلطات القبض على متطوع في الشرطة واتهمته بارتكاب الجريمة.

‼️On Saturday, all hospital services in India, except emergencies, will shut down as doctors protest the rape and murder of a colleague. The Indian Medical Association’s strike will disrupt outpatient services and treatments nationwide. Dr. Johnrose Jayalal called for hospitals… pic.twitter.com/B2nqvigL31

