“أطباء لبنان” تطلق نداء عاجلا لوقف “مجزرة” إسرائيل بحق الجهاز الصحي

بيروت: وجهت نقابة أطباء لبنان، السبت، نداء “عاجلا” إلى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لوقف “المجزرة” الإسرائيلية بحق الجهاز الطبي اللبناني، عقب مقتل وإصابة أفراد من الطواقم الطبية وخروج 3 مستشفيات في جنوب لبنان عن الخدمة.

والجمعة، قالت إدارة مستشفى “صلاح غندور” في مدينة بنت جبيل الجنوبية، في بيان، إنها “تعرضت لقصف همجي صهيوني بعد تلقيها تحذيرا من العدو بإخلائها”، ما تسبب في خروج المستشفى عن الخدمة.

وأوضح البيان أن “القصف نتج عنه إصابة 9 أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي، إصابات معظمها بليغة وخطيرة”.

وتعليقا على ذلك، توجهت نقابة أطباء لبنان في بيروت، في بيان، بنداء “عاجل” إلى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لوقف منع إسرائيل الفرق الإسعافية من إجلاء المرضى والمصابين والجرحى والأطباء والعاملين في مستشفى “صلاح غندور” في مدينة بنت جبيل الجنوبية.

ووصفت النقابة الإجراءات الإسرائيلية بأنها “مجزرة بحق الجهاز الطبي اللبناني وفرق الإسعاف”، وفق الوكالة.

وقالت النقابة إن “الإجرام المتمادي بحق الجهاز الطبي والفرق الإسعافية بلغ حد الوقاحة في خرق مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، خصوصا في شقها المتعلق بحق الطبابة والاستشفاء لكل إنسان”.

وأوضحت أن الإجراءات الإسرائيلية “تناقض بنود اتفاقية جنيف، ما يستدعي تدخلا فاعلا لوقف هذه الممارسات المجرمة بحقوق الجرحى والأطباء والقطاع الصحي الذي نصر وإياه على متابعة رسالتنا الانسانية مهما كلف الأمر”.

وأسفت النقابة “لخروج ثلاث مستشفيات من الخدمة بسبب الممارسات الإسرائيلية العدوانية”.

خروج ثلاث مستشفيات من الخدمة بسبب الممارسات الإسرائيلية العدوانية

والجمعة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بخروج مستشفيات “مرجعيون الحكومي” و”ميس الجبل الحكومي” و”صلاح غندور” عن الخدمة، عقب تهديدات إسرائيلية باستهدافها.

والخميس، كشف وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي 97 من الطواقم الطبية والطوارئ، وتسببت بأضرار لأكثر من 10 مستشفيات، داعيا المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات.

وأكد أنه لا صحة “لادعاءات إسرائيل بوجود أسلحة في المستشفيات”.

وتجرم العديد من الاتفاقيات الدولية استهداف الكوادر والمنشآت الطبية أثناء الحروب، ومن ضمنها المادة 12 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تؤكد “ضرورة احترام وحماية الوحدات الطبية المتنقلة والثابتة في جميع الأوقات”.

كما تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه “لا يجوز مهاجمة المستشفيات المدنية المنظمة لرعاية الجرحى والمرضى، ويجب أن تحترم وتُحمى من جميع الأطراف المتحاربة”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر حتى الخميس عن 1156 شهيدا و3191 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من مليون و200 ألف، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

فيما قتلت إسرائيل في لبنان 2011 شخصا وأصابت 9535 آخرين منذ بدء الاشتباكات مع فصائل لبنانية وفلسطينية، أبرزها “حزب الله”، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حسب الرصد ذاته.

(الأناضول)