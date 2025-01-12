أطباء مغاربة يطالبون بالإفراج عن الدكتور أبو صفية المعتقل في إسرائيل- (فيديو)

الرباط: دعا أطباء مغاربة، الأحد، إلى الإفراج عن الدكتور الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى “كمال عدوان” في شمال قطاع غزة، المعتقل لدى إسرائيل منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلال اقتحام جيشها للمستشفى.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته “تنسيقية أطباء مغاربة من أجل فلسطين” (غير حكومية)، عبر منصة “إنستغرام”.

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وحمل الأطباء في الفيديو لافتة كتب عليها: “أطلقوا سراح الدكتور حسام أبو صفية”، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

وكانت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” الحقوقية اليهودية أكدت يوم الإثنين أن الجيش الإسرائيلي يرفض السماح للطبيب حسام أبو صفية، بلقاء محاميه لتقييم حالته وظروف اعتقاله.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أبو صفية، في محافظة شمال غزة.

وقبلها بيوم واحد، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم مديره الدكتور حسام أبو صفية، الذي لقيت صورته وقتها بردائه الطبي يقتاده الجنود مكبلا وسط الدمار موجة استنكار عربية ودولية.

ومع اشتداد الإبادة الإسرائيلية، دفع أبو صفية ثمنا شخصيا باهظا عندما فقد نجله إبراهيم في اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعرّض أبو صفية لإصابة نتيجة قصف استهدف المستشفى، لكنه رفض مغادرة مكانه وواصل علاج المرضى والجرحى.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في غزة ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجددا في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)