أطباء وحقوقيون تونسيون يعلنون عن قافلة إنسانية ستتوجه إلى قطاع غزة بعد عيد الفطر

تونس – «القدس العربي» : أعلن أطباء وحقوقيون تونسيون عن قافلة طبية إنسانية ستنطلق بعد عيد الفطر من تونس في اتجاه قطاع غزة عن طريق معبر رفح، وتضم أكثر من 120 طبيباً وعاملاً في القطاع الصحي والإغاثي.

وأكد منظمو القافلة، في ندوة صحافية، أن المشاركين فيها بصدد انتظار الحصول على تأشيرات دخول التراب المصري من السلطات المصرية لتحديد التاريخ النهائي لانطلاقها.

وقال محمد أمين بالنور، رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى بوقطفة في بنزرت، إن القافلة ستنطلق في أواسط شهر نيسان/أبريل الجاري، وهي “تتكون من وسائل نقل خاصة وتتقدمها شاحنة محملة بمواد الإغاثة الطبية وتتجه عبر محطات عدة من تونس فليبيا إلى الأراضي المصرية، لتصل إلى معبر رفح حاملة معها أشخاصاً متطوعين تونسيين وليبيين ومصريين هم بالخصوص جراحون وأطباء توليد ومبنجون وممرضون إلى جانب مناصرين من مجالات السياسة والثقافة والإعلام وصناعة المحتوى وغيرها؛ لتقديم الدعم الطبي والمادي والمعنوي لأبناء قطاع غزة”، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وأشار إلى أن المنظمين تقدموا في مناسبتين بمطالب تأشيرة لدخول الأراضي المصرية في سفارة مصر في تونس ولم تتلق رداً حتى الآن، مشيراً إلى أنهم يأملون الحصول على موافقة السلطات المصرية في أقرب الآجال.

وقال عميد الهيئة الوطنية للمحامين، حاتم المزيو، إن “القافلة المفتوحة للجميع، ستقدم دعماً طبياً ومادياً ومعنوياً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومشاركة المحامين فيها تأتي في سياق العمل التضامني والداعم للشعب الفلسطيني، وتتضمن رفع شكاوى في محاكم دولية ضد إسرائيل التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية”.

وأكدد نقيب الصحافيين زياد دبار “أهمية إنجاح هذه القافلة في ظل الأضرار اللاحقة بالمستشفيات وانعدام المواد الطبية في غزة، مشيراً إلى أن قيام النقابة بالاتصالات مع نقابة الصحافيين المصريين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين لتسهيل وصول هذه الرحلة الى غزة من ناحية إجراءات العبور”.

وأكد الدكتور محمد أمين بالنور العضو المؤسس في جمعية ”أطباء متطوعون لغزة” أن القافلة البرية الطبية التي ستتوجه إلى غزة “تواجه تعطيلات في الحصول على التراخيص الضرورية وبينها تأشيرة دخول الأراضي المصرية بهدف الوصول إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة”.

وقال إن اللجنة وجهت المطالب إلى السلطات والجهات المعنية التونسية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 لكن لم تجد تفاعلاً أو ردوداً، ما دفع إلى تغيير شكل القافلة إلى برية.

وبين بالنور أنه “تم تجميع المساعدات واقتناء الآلات والمعدات الطبية والأدوية، والقافلة ستضم نواة صلبة من أطباء سيدخلون إلى قطاع غزة ويتم توزيعهم على المستشفيات التي مازالت تعمل”.

وأضاف: “القائمة تضم 120 طبيباً وإطاراً صحياً وصيدلياً وإطارات تونسية أخرى بينهم صحافيون وبرلمانيون وسياسيون ونقابيون وصناع محتوى، غير أن الدخول إلى الأراضي الفلسطينية سيقتصر فقط على قائمة أطباء الحروب التي سيتم اختيارها من بين الـ 120 متطوعاً مسجلاً”.

وكانت تونس استقبلت عشرات الفلسطينيين الجرحى، الذين تم إيواؤهم في عدد من المستشفيات منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر على قطاع غزة، كما قامت بإرسال عدد كبير من المساعدات الغذائية إلى القطاع المحاصر.