أطباء يتحدثون عن لحظات الرعب بعد انفجار مستشفى غزة

غزة: كان الطبيب فضل نعيم رئيس قسم جراحة العظام في المستشفى الأهلي العربي بغزة قد انتهى للتو من إجراء عملية جراحية عندما سمع دوي انفجار ضخم وامتلأ قسمه بأناس تصرخ طلبا للمساعدة.

وقال نعيم “الناس دخلت قسم العمليات تصرخ، الحقونا، الحقونا، في قتلى وجرحى في المستشفى”.

وأردف قائلا إن المستشفى امتلأ بالقتلى والمصابين وبجثث تقطعت أوصالها. وأضاف “حاولنا إسعاف من يمكن إسعافه لكن العدد كان أكبر بكثير من أن يقوم طاقم المستشفى المحدود بإسعاف الناس”.

واستشهدت أعداد كبيرة من الفلسطينيين في الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء وأدى إلى إفساد عمل مهمة دبلوماسية طارئة للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصل إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لتهدئة المنطقة، لكن قادة دول عربية تجاهلوا الزيارة وألغوا قمة طارئة كانت مقررة معه.

واتهم مسؤولون فلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الانفجار الضخم بضربة جوية. وقالت إسرائيل إن الانفجار نجم عن إطلاق حركة الجهاد الإسلامي صاروخا، لكنها تنفي ذلك.

ويفخر الطبيب إبراهيم الناقة بالمستشفى الذي يعود تاريخه إلى مئة عام ويرحب بجميع المرضى من مختلف الأديان في منطقة صراع ويتيح لهم كنيسة ومسجدا.

ودخل أشخاص إلى المستشفى أمس الثلاثاء بحثا عن مأوى هربا من أعنف قتال بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ عقود، لكنهم استشهدواا.

ولطخت الدماء الجدران والأرض في مكان عادة ما كان هادئا ويساعد المرضى على التعافي.

وقال الناقة “هذا المكان شكل ملاذا آمنا للنساء والأطفال للذين هربوا من القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى وللذين اعتبروا أن هذا المكان ملاذ آمن لهم”.

وأضاف “دون سابق إنذار استُهدف هذا المستشفى بقذيفة لا نعرف ما هي لكن عرفنا نتائجها باستهدافها الأطفال الذين قطعتهم أشلاء والذين قطعتهم أجزاء”.

المنطقة في أزمة

كان عدد الشهداء جراء انفجار المستشفى هو الأعلى على الإطلاق من أي حادث فردي في غزة خلال أعمال العنف الحالية، وأدى إلى اندلاع احتجاجات في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة الأوسع ومنها الأردن وتركيا.

وقال البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة إن المستشفى كان يهتز طوال اليوم بسب القصف. وقال إنه سمع صوت صاروخ قبل انفجار ضخم ثم انهار سقف غرفة العمليات فوقه هو وباقي الطاقم الطبي.

وفي الباحة كان يرى الجثث والأطراف في كل مكان. وعالج رجلا بترت ساقاه.

وقال أبو ستة إن المنظومة الطبية في غزة انهارت وأن الأطباء يتدافعون للحصول على الموارد الأساسية. وقال “نحن منهكون. وعدد المرضى يتزايد باستمرار”.

وأدى الانفجار إلى تأجيج الوضع في منطقة تعاني من أزمة بعدما نفذت حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، هجوما عبر الحدود على تجمعات سكنية في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، ما أسفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل واحتجاز رهائن.

وردت إسرائيل بأعنف ضربات جوية على الإطلاق على قطاع غزة المحاصر وحشدت قواتها ودباباتها على حدودها.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء ما وصفها بأنها أدلة على أن صاروخا فلسطينيا أخطأ الهدف وتسبب في انفجار المستشفى. وقالت حماس إن الانفجار نجم عن ضربة جوية إسرائيلية. ورفض متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الاتهامات الإسرائيلية ووصفها بأنها غطاء لتبرير ارتكاب مجازرها ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقالت السلطات الصحية في غزة قبل انفجار أمس الثلاثاء إن ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص قد استشهدوا خلال القصف الإسرائيلي المستمر منذ 11 يوما.

كانت مشاهد الدمار من المستشفى مروعة حتى بمعايير الأيام الاثني عشر الماضية، والتي واجهت العالم بصور صادمة، أولا لإسرائيليين يقتلون في منازلهم، ثم لعائلات فلسطينية مدفونة تحت الأنقاض بسبب الضربات الانتقامية الإسرائيلية.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن 471 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 314 في المستشفى.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي لحكومة حماس في قطاع غزة “مجزرة المستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي تعد مجزرة القرن الواحد والعشرين، وهي امتداد لجرائمه منذ نكبة شعبنا عام 1948”.

(وكالات)