أطباء ينظمون “مسيرة صامتة” في إسطنبول تضامنا مع غزة

إسطنبول: نظم أطباء أتراك “مسيرة صامتة” في مدينة إسطنبول، السبت، للتضامن مع سكان قطاع غزة والتنديد بالهجمات الإسرائيلية.

وتجمع الأطباء في حديقة “سراج خانة” بمنطقة الفاتح في إسطنبول مرتدين مآزر ملطخة بالدماء ثم ساروا إلى ساحة “بيازيد” بالمنطقة ذاتها.

وقال طبيب الأطفال النفسي أوغوزخان قويونجو، في بيان تلاه باسم المشاركين، إن أحداث غزة وصلت مستوى لا يمكن وصفه بالكلمات.

وأشار قويونجو إلى استمرار مذبحة كبرى بحق سكان غزة أمام أعين العالم أجمع من دون تمييز بين مدنيين ومرضى وأطباء وأطفال ونساء.

وشدد الطبيب التركي على رفضهم توفير منتجات شركات الأدوية والمعدات الطبية الداعمة لإسرائيل داخل المستشفيات التي يعملون فيها.

(الأناضول)