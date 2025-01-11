أطفال غزة المرضى يختنقون تحت وطأة الإبادة ونقص الأكسجين

غزة: يواصل الأطفال في قطاع غزة دفع أثماناً باهظة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للشهر 16 على التوالي، حيث يعيش المرضى منهم في محافظتي غزة والشمال تحت تهديد “نقص الأكسجين”.

هؤلاء الأطفال يتواجدون في قسمي العناية المركزة و”الحضانة” في مستشفى “أصدقاء المريض الخيري” بمدينة غزة، حيث يعتمدون بشكل كبير للبقاء على قيد الحياة على جهاز التنفس الصناعي.

ويعد هذا المستشفى الوحيد الذي يستقبل حالات الحضانة والعناية المركزة من الأطفال المرضى من محافظتي غزة والشمال، أو من المناطق الواقعة شمال وادي غزة، وفق التقسيم الإسرائيلي الجديد لجغرافية القطاع.