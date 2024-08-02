أطفال غزة النازحون يسترقون أوقاتا قصيرة في “تعليم جديد” هربا من الحرب والواقع المرير

غزة- “القدس العربي”:

يسترق أطفال نازحون في قطاع غزة، لحظات قصيرة جدا يهربون خلالها من قصص الحرب وندوبها الكبيرة، إلى عالم آخر فيه القليل من المرح، من خلال برامج تعليمية تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” داخل مراكز الإيواء التابعة لها.

المدرسة بيت وتعليم

في مدرسة إيواء تقع بمخيم النصيرات، يتواجد فيها عدد كبير من الأطفال الذين تركوا منذ الشهر الأول للحرب منازلهم في مدينة غزة وشمالها، وانقطعوا خلالها عن الدراسة، وجد هؤلاء في برنامج التعليم الجديد الذي أطلقته “الأونروا” ملاذا للهروب من هموم وأهوال ومشقة الحرب.

وفي تلك المدرسة التي حولتها الحرب من مكان للدراسة إلى آخر يبيت فيه النازحون ويطهون طعامهم ويغسلون ثيابهم، ويتدبرون أمورهم بأبسط الإمكانيات، يقول الطفل أحمد سعد، أنه بعد قضائه أكثر من تسعة أشهر نازحا يتنقل في مراكز الإيواء، اختلفت له المعايير، ولم يعد يتعامل مع المدرسة بشكلها المعتاد وفصولها الدراسية المعروفة بذات الطريقة السابقة. وأضاف لـ”القدس العربي”: “المدرسة الآن هي البيت”، وتابع: “بداية النزوح كان الأمر غريبا جدا، لم أكن معتادا على النوم في الفصل الدراسي الذي كنت أتلقى فيه الدروس والحصص”.

وأشار إلى أنه مع طول فترة النزوح، وما واكبها من تطورات وأحداث، أُجبر كباقي أفراد الأسرة على المشاركة في العمل الخاص لتدبير أمور النزوح، مثل ملء المياه النظيفة أو استلام طرد غذائي، وبدأ يتعامل مع المدرسة على أنها مكان للإقامة لا للتعليم.

ولم يخفِ هذا الطفل (13 عاما)، أيضا أن طول مدة الحرب وأهوالها والخوف الذي أصابه كباقي السكان، أنساه الكثير من العلم الذي كان يتلقاه طوال الفترة الماضية، لكنه بدا سعيدا للغاية بالنشاطات اللامنهجية التي عادت من جديد في أحد فصول المدرسة الذي خصص لهذا الغرض، وفيه يتلقى كغيره من الطلاب تعليما من نوع خاص، يهدف إلى إخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي خلقتها ظروف الحرب.

ولم يكن هذا الشعور بعيدا عما عبّر عنه خالد وهو طفل في سن الـ12 عاما، ويقيم في ذات المدرسة، والذي قال إن عددا من أقاربه الذين نزحوا مع أسرته في بداية الحرب من شمال قطاع غزة، قضوا في غارة إسرائيلية استهدفت مكان نزوحهم قبل شهرين تقريبا، ما فاقم من وضعه النفسي الصعب.

الأطفال ضحايا النزوح

وأوضح أن استهداف الاحتلال لمركز إيواء قريب من مركزه الذي يقيم فيه، وسقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، أثّر كثيرا على نفسيته. وقال: “كنت بفكر أن مركز الإيواء ما بنقصف، لكن لما شفت الي صار (ما حدث)، خفت كتير، وكل يوم بالليل بخاف أكثر وبفكر ان راح نتعرض للقصف ونموت”.

وعن حياته منذ النزوح يقول خالد لـ”القدس العربي”: “هان الوضع صعب، في النهار بنجمع الورق والكرتون علشان النار (كي نشعل النار)”، وتستخدم الأمهات وربات الأسر حاليا مواقد النار في تجهيز وجبات طعام الأطفال، بسبب شح غاز الطهي.

ويضيف هذ الطفل وهو يروي ظروف معيشته، أن ساعات النهار يتخللها أيضا الاصطفاف في طوابير طويلة لملء جالون مياه، أو الاصطفاف في طابور لاستلام حصة غذائية لأسرته، أو بعض الأغراض التي توزع في مركز الإيواء.

ولا تتاح لهذا الطفل وغيره فرصة للهو بالشكل الذي يتمنونه في ساحة المدرسة، لامتلائها بخيام النازحين، بعد أن فاضت الفصول الدراسية، ولم تعد قادرة على استيعاب العدد الكبير من النازحين.

وحسب الأرقام التي تقدمها منظمات أممية ومؤسسات رسمية، فإن نحو مليوني مواطن من قطاع غزة، نزحوا خلال الحرب المستمرة منذ نحو عشرة أشهر.

سعادة العودة للدروس

يقول خالد إنه يشعر بالسعادة كلما اقترب موعد دخوله في الفصل للمخصص للتعليم، حيث ينسى خلال تلك اللحظات كل ما هو خارج جدران الفصل، من أهوال خلقتها الحرب.

ويوضح هذا الطفل أيضا أنه كان يحرص سابقا على المشاركة في كل النشاطات اللامنهجية التي كانت مؤسسات ثقافية ومجتمعية تنفذها في المدرسة، وكانت تتضمن اللهو والرسم وغيرها من الأنشطة، ويؤكد أن ما يعيشه بسبب النزوح أثّر على نفسيته. وقد تذكر خالد حياته قبل الحرب، حيث كان متفوقا في دراسته، وكان له نشاط رياضي في نادٍ قريب من منزل أسرته بشمال غزة.

وحسب “الأونروا” فإن النشاطات الحالية لبرنامج العودة إلى التعليم، تركز على الأنشطة التي ستوفر للأطفال ملاذا من أهوال الحرب.

ويشمل البرنامج هذا على تعليم التلاميذ الصغار الكتابة وتحليل أحرف الكلمات، وعلى أنشطة أخرى تشمل مشاركة الرسومات والمجسمات في شرح المواضيع.

وقالت إحدى المدرسات المشاركات في هذا البرنامج، دون الإفصاح عن اسمها، إنها لاحظت أن الأطفال يُقبلون على المشاركة بشكل أكثر مما كانوا عليه قبل الحرب، وأرجعت السبب إلى محاولتهم الهرب من الواقع المرير وما عايشوه من صدمات نفسية صعبة يعملون على نسيانها بهذه الأنشطة، توضح أيضا أنها تلاحظ تفاعل الأطفال من لحظة بدء الحصة التعليمية حتى نهايتها.

وقد نقلت “الأونروا” عن رودينا، وهي أم نازحة مع أطفالها الثلاثة، قولها وهي تتحدث عن هذا المشروع الجديد: “اليوم عاد التعليم أخيرا، أشعر وكأن أطفالي قد استعادوا جزءا من حياتهم”، وتضيف: “على الرغم من كونه غير رسمي، إلا أن أطفالي منشغلون بحصاد معرفة جديدة، بدلا من البقاء في حالة من الترقب والخوف المرعب من القصف وضجيج الطائرات”، لافتة إلى أن أطفالها يشاركون في أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي فضلا عن الأنشطة الترفيهية.

وقد استذكرت الحياة قبل الحرب والنزوح، وقالت إنه “كما لو أن جزءا من الحياة الطبيعية قد عاد، على الرغم من كونه غير رسمي، ابنتي الصغيرة البالغة من العمر خمس سنوات تعلمت حرفها الأول اليوم”، وأكدت هذه السيدة على حق الأطفال في الالتحاق بالتعليم كجميع أطفال العالم.

من جهته قال فيليب لازاريني، المفوض العام لـ”الأونروا”، إن منظمته أطلقت برنامج “العودة إلى التعلم”، لافتا إلى أن هذه الخطوة التي تمثل جزءًا من مسار طويل، تركز على “الأنشطة التي ستوفر للأطفال ملاذا من الأهوال التي ما زالوا يعيشونها”، مؤكدا أن أطفال غزة يواجهون فظائع لا يمكن تصورها، “إذ يعيشون تحت تأثير صدمة وذهول بسبب 300 يوم من الحرب والنزوح والخسارة والألم”، وأضاف وهو يصف أحوال أطفال القطاع بسبب الحرب: “لقد شهدوا ما لا ينبغي لأي طفل أن يشهده”.

وأكد أنه من خلال الأنشطة الرياضية والفنون والدراما والألعاب، وتوفير مساحة للتواصل مع الأصدقاء وتكوين صداقات جديدة، “يمنح معلمونا الأطفال بريقا من الأمل في وسط الظلام”، مشيرا إلى أن البرنامج يعد مساهمة بسيطة لمساعدة الأطفال على استعادة جزء من طفولتهم التي سُلبت منهم، مؤكدا على أن أطفال غزة يستحقون الأمان، وقد استغل هذه المناسبة لتجديد دعوته لوقف إطلاق النار الآن “من أجلهم ومن أجل جميع الأطفال في جميع أنحاء المنطقة”.

وتقول “الأونروا” إنها ستركز في المرحلة الأولى للبرنامج على توسيع أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي الجارية، مع التركيز على الفنون والموسيقى والرياضة، ورفع الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، وأنه في المرحلة الثانية، سيتضمن البرنامج أنشطة تعليمية غير رسمية، مع دروس القراءة والكتابة والرياضيات، وتؤكد أنها تخطط لتوفير تعليم رسمي للأطفال في غزة بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.

مطالبة بتوسيع النشاط

ورغم إيجابية الخطوة، إلا أن سكان غزة من غير النازحين، ومن غير المقيمين في مراكز الإيواء التابعة لـ”الأونروا”، انتقدوها، لعدم شمولها على أطفالهم في هذا الوقت.

وعقلت رباب، إحدى الأمهات غير المقيمات مع أسرتها في “مركز إيواء”، على هذا البرنامج التعليمي، تقول: “الطلاب اللي في بيوتهم خلص راح حقهم بالتعليم”.

وأضافت: “مش من حقكم (ليس من حقكم) التمييز.. كل أطفالنا بحاجة دعم سواء بالمدارس نازحين او في بيوت، بس للأسف تفكير عشوائي وغير سوي، وفيه ظلم لحقوق الطلبة الثانيين، ولو كان تجربة فهي تجربة سيئة وما بترضي حد طالما فيها تمييز بين الطلاب”.

وكانت هذه السيدة التي بدا أنها راضية عن الهدف العام للتجربة، تطالب بأن يشمل البرنامج باقي الطلبة، بهدف حصولهم على حقهم في التعليم والمعرفة، بعد هذه الأشهر الطويلة من الحرب التي حرمتهم هذا الحق.

وقد شاركها في الرأي أحمد أبو سيف، وهو أب لثلاثة أطفال، قال إن أي من النشاطات الترفيهية لا تنفذ في مناطق غير النازحين، وأنه يسمع عن نشاطات تنظم في المدارس وفي المخيمات العشوائية (الخيام)، وقد أشاد بهذه الفعاليات التي تخرج الأطفال من جو الحرب، وخلالها تنظم فعاليات رسم بالألوان ومسابقات وتوزيع جوائز، ويأمل أن يجري شمول الأطفال غير النازحين الذين يقاسون ويلات الحرب كغيرهم في هذه النشاطات، ويطالب بوضع خطط لا تنسي الأطفال المدارس والتعليم.