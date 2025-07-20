أطفال غزة بين الموت جوعا وأكل الرمال 

غزة: بينما تكاد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة تقفل عامها الثاني دون رحمة، يبدو أن القطاع كان على موعد مع فصل أكثر كارثية لا يفرّق بين رضيع ومسنّ يتمثل بسلاح صامت هو التجويع.

أمعاء الفلسطينيين الخاوية على امتداد قطاع غزة، تقرع بصمت طبول انهيار الإنسانية وسط عقاب جماعي محرّم دوليا بموجب الشرعية الدولية وكل الأعراف البشرية بما في ذلك قانون الحرب المعروف بـ”القانون الدولي الإنساني”.

منذ فجر الأحد، بلغت تبعات التجويع أشدّها، مع إعلان أكبر عدد من الوفيات بين صفوف الفلسطينيين الجائعين في غزة، سواء نتيجة لمضاعفات سوء التغذية بحد ذاتها، أو بالرصاص الإسرائيلي الذي يلقاه المجوّعون بيأس العاجز بدل الغذاء في مناطق توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية.

الرمال غذاءً

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشاهد مروعة تعكس المرحلة الكارثية من التجويع التي وصل إليها الفلسطينيون في غزة جراء الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع، تنوعت بين من يموت جوعا ومن يأكل ما تيسّر له حتى لو كان حفنة تراب.

❗ أطفال فلسطينيون يجمعون بقايا الطعام من تكية في #غزة ومنذ 2 مارس/ آذار 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.https://t.co/MJ2IHCWwas pic.twitter.com/nhfgen1WRS — Anadolu العربية (@aa_arabic) July 20, 2025

وفي مشهد مؤلم، تداول ناشطون على حساباتهم في منصات إكس وإنستغرام وفيسبوك، مشهدا مصورا لطفلة بجانب خيمة نزوح في مدينة غزة شمال القطاع، وهي تأكل الرمال من شدة الجوع.

ووفق ما يبدو من المشهد، غالبا لا يتجاوز عمر الطفلة 5 سنوات، تجلس وسط ركام وتتناول الرمل من الأرض بواسطة حجر يناسب حجم أناملها الصغيرة، ليتحول الحجر إلى ملعقة والرمل غذاء في زمن الإبادة.

مجازر المجوعين

وفي مشهد مؤلم آخر تداوله ناشطون على مختلف المنصات، يظهر والد مفجوع في منطقة زكيم شمال قطاع غزة وهو يبكي بحرقة ابنه الذي قضى برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهو جائع يحاول الحصول على مساعدات.

ويبدو الطفل في المشهد مضرجا بدمائه، وقد استسلم للموت هزيلا جراء التجويع الذي حكمت به إسرائيل على الفلسطينيين في القطاع، معتمدة إياه سلاحا إضافيا يسرّع في الإبادة الجماعية بحقهم.

ولم يكتفِ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتجويعه وغيره من فلسطينيي القطاع، بل قتله بالرصاص بالقرب من إحدى نقاط توزيع المساعدات لما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”.

كي وعي الفلسطيني

مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، نقل عبر حسابه على منصة “إكس”، الأحد، العديد من المشاهد المروعة لفلسطينيين مجوّعين في غزة بينهم من قضى نحبه وبينهم من يكافح برمق جفّ انتظارا للإمدادات الغذائية.

وفي أحد منشوراته المرفقة بصورة لطفل برزت عظامه من شدة حرمانه الغذائي، كتب عبده: “يريد الاحتلال الإسرائيلي كي وعي الفلسطيني لأجيال، حين تقاوم أو ترفض الإملاءات الإسرائيلية ستواجه بالنار والإبادة”.

▪️وزارة الصحة في #غزة: – المجاعة تقتل 86 شخصا، (منهم) 76 طفلا

– ما يحدث مجزرة صامتة بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ سنوات

– الوزارة تحمل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي مسؤولية المجاعة في القطاع

– نطالب بفتح المعابر فورا لإدخال الغذاء والدواء

– سجلنا 18 حالة وفاة خلال… pic.twitter.com/CCGdtIa1rQ — Anadolu العربية (@aa_arabic) July 20, 2025

وأعلن عبده في منشور آخر “وفاة المعاق محمد السوافيري، جراء سوء التغذية الناتج عن الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة”.

وفاة السوافيري جوعا علّقت عليها أيضا المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، حيث شبّهت تعّمد إسرائيل تجويع مليوني إنسان وقتل الأطفال في قطاع غزة بالجرائم النازية.

وقالت في منشرو على منصة “إكس” أرفقته بإعادة منشور يعلن الوفاة: “جيلنا تربّى على أن النازية كانت الشرّ الأعظم، وهي كذلك، وأن جرائم الاستعمار ما كان ينبغي أن تُنسى”.

وأردفت: “أما اليوم، فهناك دولة (إسرائيل) تُجوّع الملايين وتُطلق النار على الأطفال من أجل المتعة، تحت حماية الديمقراطيات والديكتاتوريات على حد سواء، وهذه هي هاوية الوحشية الجديدة، كيف سننجو من هذا؟”.

الغزيون ينهارون جوعا

مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي، نشر الأحد أيضا، مشاهد مؤلمة تظهر فلسطينيي غزة “ينهارون على الأرض من شدة الجوع، بسبب اشتداد حصار الاحتلال واستمرار عدوانه”.

وكتب في منشور آخر: “أرقام مروعة 94 شهيدا من منتظري المساعدات في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، بينهم 81 في منطقة السودانية/ زكيم” شمال القطاع.

بدوره نشر المرصد الأورومتوسطي على حسابه في إكس، صورة لرضيع متوفّى برزت ضلوعه من الجوع.

وعلّق المرصد على الصورة بالقول: “طفل آخر يموت جوعًا في غزة.. يحيى، البالغ من العمر 3 أشهر فقط، هو الطفل رقم 75 الذي تقتله سياسة التجويع الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الصحة في غزة، إن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل في القطاع أسفرت عن استشهاد 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا، جراء سوء التغذية الناتج عن منع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

“الجوع يفتك بأغنياء غزة وفقرائها”.. الدكتور الفلسطيني فايز أبو شمالة يشير للوضع الإنساني المتدهور في قطاع #غزة، جراء سياسة التجويع الإسرائيلية، متجاهلة النداءات الدولية لوقفها pic.twitter.com/iynSEZf5GT — Anadolu العربية (@aa_arabic) July 20, 2025

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته على تليغرام: “المجاعة تقتل في غزة 86 شخصا، (منهم) 76 طفلا، بسبب الجوع وسوء التغذية”.

وأوضحت أن ذلك يعد “مجزرة صامتة” بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ سنوات.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وتشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)