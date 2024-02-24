أطفال غزة.. ضحايا الحرب الأبرياء- (صور)

غزة: تواصل العائلات الفلسطينية النازحة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة هرباً من الهجمات الإسرائيلية، عيشها في هذه المنطقة داخل خيام مهترئة في ظل ظروف صعبة. فيما ينال أطفال هذه العائلات والضحايا الأبرياء للحرب، الحصة الكبرى من المعاناة والتشريد داخل المخيمات.
(الأناضول)
وإذا الطفولة والبراءة الفلسطينية سئلت بأي ذنب قتلت، والله ينتقم من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة منهم شر انتقام 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥
في عز الشتاء والبرد القارس أطفال غزة بلا حذاء ولا جوارب حتى، ما هذا الظلم الكافر لعصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🔥🐕
تعديل بسيط على العنوان .. اطفال غزه قضية الشرفاء وضحية العملاء .. صبرا اهل فلسطين الحبيبه إن موعدنا الجنة ..