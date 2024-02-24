أطفال غزة.. ضحايا الحرب الأبرياء- (صور)

عاجل..أسامة حمدان: 18 شهيدا من الأسرى بسجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر

عاجل..أسامة حمدان: نطالب الوسطاء بالحصول على رد إسرائيلي واضح يؤكد الموافقة على وقف إطلاق النار

عاجل..أسامة حمدان: قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 4 آلاف من أبناء غزة منذ 7 أكتوبر