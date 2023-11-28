أطفال غزة ضحايا وحشية الاحتلال: ريم استشهدت بغارة وأيوب شوهت ملامحه

غزة – «القدس العربي» : “غزة هي أخطر مكان في العالم على الأطفال”، حسب ما قالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أمام مجلس الأمن الدولي. وقد استشهد أكثر من 6000 طفل خلال شهر ونصف الشهر فقط، فضلا عن أضعاف هذا العدد من الأطفال المصابين بإصابات مروعة.

أيوب، كان أحد هؤلاء الجرحى، طفل من أهالي جباليا شمالي قطاع غزة، باغت منزل عائلته صاروخ إسرائيلي غاشم في وقت صلاة العشاء، وأنهار المنزل على من فيه، مخلفا عددا غير معلوم من الشهداء والمفقودين. ومن بين الأحياء كان الطفل أيوب.

علاء سعد خالد، خال أيوب، حمله و7 آخرين من العائلة على ظهر عربة يجرها حصان، وسار بهم صوب المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي قطاع عزة، وحين وصلوا كانت أرواح 5 منهم قد ارتقت إلى باريها.

يقول الخال لـ”القدس العربي”: “في بداية الحدث ابن أختي أيوب وابنة عمه وطفلة أخرى، لم يتم التعرف عليها، بسبب تشوه ملامحها، وهؤلاء هم الناجون الذين أوصلتهم بيدي إلى المستشفى في الشمال، نجوا بأرواحهم ولم تنجُ وجوههم، فالأطفال الثلاثة أصيبت رؤوسهم بتشوهات بالغة إثر القصف والهدم”.

ويكمل: “أنا الشاهد الحي على استهداف الاحتلال الاسرائيلي الممنهج للعائلات بهدف شن إبادة جماعية بحقهم، فتخيلوا أن عائلة أختي مسحت من السجل المدني تماما، ولم يبق منهم أحد، حتى لم نستطع دفنهم بسبب كثافة النيران في بيت لاهيا وبيت حانون”.

ويؤكد “عائلتي وعائلات أخرى كاملة تحت الأنقاض لا نعرف مصيرها، فكما تعرفون أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال لا ليقتلهم فقط بل ليشوههم حتى يصبحون عبرة في اعتقاده”.

ويواصل: “أيوب حين رأى وجهه في المرآة لم يتمالك نفسه من الصراخ، وحين رأى ابنة عمه بعد أن خرجت من العناية المركزة فاقدة عينها بكى بحرقة، ولا يعرف بأي ذنب تُعاقب براءتهم”.

وبعد أن فقد أهله وأبناء عمومته، لم يعد لأيوب وخاله خالد سعد مطلب سوى معالجته، وإنقاذ عينه المصابة قبل أن يفقدها كما فقدت ابنة عمه عينها، حتى لا يتحول نور الأمل داخل هذا الطفل إلى ظلام وسواد، ولعل العالم يرى في وجه أيوب المشوه مرآة تكشف قُبح وجه الاحتلال وممارساته، وتصميمه على استهداف الأطفال وتشويههم، تشوهات ستبقى آثارها الجسدية والنفسية ملازمة لهم طوال العمر.

أما الطفلة ريم ذات الربيع الثالث من عمرها فقد سلمت روحها لبارئها، بعدما افترستها بوحشية مقاتلة إسرائيلية بغارة على بيتها في قطاع غزة، لكن جدها خالد نبهان الذي سيفتقدها يلتمس السلوى لغيابها في شيء من أثرها.

الجد خالد نبهان سحب بلطف وعناية من أذن الشهيدة الصغيرة قرطا ذهبيا صغيرا، وعلقه على صدره ليظل الحنين لذكراها خالدا.

لا تغيب عن ذهن الجد لحظات السعادة التي عاشها مع حفيدته “ريم” التي كانت دائما تداعبه وسببا لفرحه وسعادته، كما يتحدث لـ”الأناضول”.

يتذكر كلماته لها، حيث كان يقول لها: “يا حبيبتي، يا قلبي، يا عيني”، فيما كانت هي تحضر له الطعام والماء.

وقبل أيام انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الجد نبهان يحمل بين ذراعيه جثمان حفيدته ريم، يودعها بأسلوب مختلف، بعد أن انطفأت حياتها بالقصف الإسرائيلي رفقة شقيقها الطفل طارق.

المقطع تداوله رواد التواصل الاجتماعي بشكل كبير، للجد هو يداعب جثمان حفيدته ويلاطفه بكلمات حنونة من قبيل “روح الروح”، ويحتضنها في لحظات الوداع الأخير.

يقول نبهان: “استفقنا على تساقط الركام فوقنا نتيجة للقصف الإسرائيلي على منزلنا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

ويضيف: “وجدت نفسي تحت أنقاض المنزل، أصبت برضوض وابنتي أصيبت، في حين فقدنا حفيدي ريم وطارق، وأصيب ابني وابنتي”.

ويكمل قائلا: “القصف وقع في ساعات الليل بدون أي تحذير أو سابق إنذار”.

“حفيدتي ريم، روح الروح، كانت تعيش معي باستمرار، كنت ألعب معها كل يوم، ولكن لم أكن أقول لها روح الروح، كنت أقول لها: يا حبيبتي، يا قلبي، يا عيوني”، وفق نبهان.

ويردف: “كانت مفاجأة بعد يوم واحد من دفن حفيدتي، حيث انتشر مقطع الفيديو وأنا أداعب ريم وطارق، والناس يقولون لي: هذه اللقطات أثرت في قلوبنا”.

وعن شوقه لها بعد استشهادها، يقول: “ريم، روح الروح، ذبحت روحي، أستيقظ من النوم وأنام، والدموع تملأ عيني”.

ويتابع: “الاحتلال حرق قلوبنا في قطاع غزة، كانت ريم دائما تحضر لي خيارة وكاتشاب (صلصة الطماطم)”.

ويقول نبهان: “منذ استشهادها الأسبوع الماضي أذهب لزيارتها في القبر، كأنهم نائمون، أقول لهم: كيف حالكم؟، ولا يمكنني أن أنسى”.

ويوضح: “وعدتهم بأن أحضر لهم بطيخا وشاورما وموزا بعد انتهاء الحرب، وأن نذهب معا إلى المطعم لنشتري كبابا وشاورما وفواكه، لكنهم رحلوا”.

ويضيف: “ريم كانت جزءا من حياتي، كنت أحلم قبل رحيلها بكبرها وتحقيق حلمها بالذهاب إلى الجامعة والتشاور معي حول اختيار تخصصها”.

وعن مقطع الفيديو المنتشر، يلفت نبهان إلى أنه لم يكن يعلم بأن أحدا يقوم بتصويره وهو يداعب جثمان حفيدته، مشيرا أن ذلك المقطع “انتشر وأظهر حرقة القلب”.

وأوضح: “هناك الكثيرون في غزة لم يتخيلوا أن قلوبهم ستحترق على أولادهم الذين تعرضوا للقصف”.

ويؤكد، ماجد طوال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في فلسطين، الاتفاق مع وكيل وزارة الصحة في غزة الدكتور يوسف أبو الريش على استغلال فترة أيام الهدنة الجديدة في قطاع غزة، لإيصال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية وخصوصا الطبية إلى مناطق شمال القطاع، التي عانت صعوبة وصول المساعدات إليها طوال فترة الحرب والقصف المتواصل عليها.

وأوضح لـ”القدس العربي” أن المساعدات التي تقدمها منظمة “اليونيسيف” ستشمل مستلزمات طبية ومياها صالحة للشرب وغذاء بصورة خاصة للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة نظرا لسوء حالتهم الصحية.

وشدد على ضرورة حماية الأطفال في غزة، فقد تعرض الأطفال لأبشع الجرائم خلال الحرب على قطاع غزة. قائلا: “خلال تجوالنا في غزة رأينا جثت لأطفال متفحمة، وأطلعتنا وزارة الصحة في غزة على صور لأطفال مؤلمة وقاسية للغاية”.

وأشار الى أن “منظمة “يونيسيف” عملت على إنقاد الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الشفاء، لأن حياتهم كانت معرضة للخطر داخل المستشفى وعاشوا فيها ظروفا مروعة”.

في حين أكدت “منظمة أطفال الحرب” أن وقف إطلاق النار لبضعة أيام فقط هي فترة غير كافية لوصول وكالات الإغاثة لنحو 1.1 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة، آملين في اتخاذ أصحاب القرار موقفا إنسانيا صحيحا بتمديد الهدنة.