أطفال غزة يكتبون أسماءهم على أيديهم حتى يتم التعرف عليهم إذا استشهدوا- (شاهد)

رام الله- “القدس العربي”:

تتوالى الفصول المؤلمة للحرب الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتظهر صور وفيديوهات يصعب على العقل البشري تصديقها أو تحمل قسوتها، فمن كان يتخيل أن يضطر أطفال غزة لأن يكتبوا أسماءهم على أيديهم حتى يسهل التعرف عليهم في استشهادهم؟

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن أطفالا نازحين من منازلهم في مجمع الشفاء الطبي -أكبر مستشفيات قطاع غزة– قرروا كتابة أسمائهم على أيديهم، حتى يسهل التعرف عليهم إذا استشهدوا مع جميع أفراد عائلتهم في ظل الغارات الإسرائيلية المكثفة المستمرة على غزة.

أطفال في #غزة يكتبون أساميهم على أيديهم خوفًا أن يغيّر القصف ملامحهم ويُدفنوا مجهولي الهوية#حرب_غزة pic.twitter.com/Ods8XQPMzq — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 22, 2023

واتخذ الأطفال الفلسطينيون هذه الخطوة لوجود العديد من الشهداء الذين لم يتم التعرف عليهم، وخاصة الذين استشهدوا في المستشفى المعمداني بمدينة غزة الذي شهد مساء الثلاثاء مجزرة مروعة استشهد فيها نحو 500 فلسطيني إثر غارة إسرائيلية.

وفي مستشفى الشفاء بغزة، يكتب أحمد أبو السبع (35 عاما) اسمه وأسماء الأطفال من أبنائه وأقاربه على أيديهم.

وقال أبو السبع: “نكتب أسماءنا على أيدينا وأسماء أبنائنا على أيديهم للتمكين من التعرف على جثثنا لو قصفتنا طائرات الاحتلال”.

وأضاف أن هناك العديد من الشهداء وخاصة الأطفال يصعب الوصول لذويهم، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يميز بين أحد ويقصف في كل مكان.

وتسابق مئات الأطفال في المستشفى لتسجيل أسمائهم على أيديهم.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر 4651، بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة، بينما زاد عدد المصابين إلى 14245 منذ بداية العدوان.