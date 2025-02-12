سياسة | عربي | فلسطين

أطفال غزيون يردون على خطة ترامب: “نموت ولن نخرج من جباليا”- (شاهد)

12 - فبراير - 2025

حجم الخط
2

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو نشره الصحافي أنس الشريف مجموعة أطفال يرفضون خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين.

ورغم الواقع الصعب نتيجة الحرب على غزة إلا أن الفلسطينيين يرفضون مغادرة أرضهم بشكل مطلق.

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول E Amar:
    فبراير 13, 2025 الساعة 12:17 ص

    كل الاحترام والتقدير والحب يا اولاد الله يرضى عليكم

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 14, 2025 الساعة 8:29 ص

    حيا الله أحرار وأطفال غزة ورب العزة إنكم لمنصورون بالوعد الإلهي الذي سيسحق مخططات عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😎💪🚀🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب عقد اجتماعا بشأن غزة مع بلير وكوشنر
منذ 19 ساعة
البابا ليو يوجه “مناشدة قوية” للمجتمع الدولي لإنهاء الحرب في غزة
27 - أغسطس - 2025
رملتها إسرائيل وشلتها.. منى كحيل ترعى أبناء مصابين وجياعا في غزة- (صور)
27 - أغسطس - 2025
قادة الحزب الديمقراطي الأمريكي يسحبون مقترحا يوضح موقف الحزب من الحرب في غزة
26 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية