أطفال غزيون يردون على خطة ترامب: “نموت ولن نخرج من جباليا”- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو نشره الصحافي أنس الشريف مجموعة أطفال يرفضون خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين.
ورغم الواقع الصعب نتيجة الحرب على غزة إلا أن الفلسطينيين يرفضون مغادرة أرضهم بشكل مطلق.
بنطلع “فوق عند ربنا” ولا بنطلع من غزة.
ردّ أطفال مخيم جباليا على دعوات التهجير. pic.twitter.com/qJ1OhvRnVv
— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) February 11, 2025
كل الاحترام والتقدير والحب يا اولاد الله يرضى عليكم
حيا الله أحرار وأطفال غزة ورب العزة إنكم لمنصورون بالوعد الإلهي الذي سيسحق مخططات عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😎💪🚀🐒🔥