أطفال غزيون يردون على خطة ترامب: “نموت ولن نخرج من جباليا”- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو نشره الصحافي أنس الشريف مجموعة أطفال يرفضون خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين.

ورغم الواقع الصعب نتيجة الحرب على غزة إلا أن الفلسطينيين يرفضون مغادرة أرضهم بشكل مطلق.