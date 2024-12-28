سياسة | عربي | فلسطين

أطفال ونساء من غزة يتزاحمون للحصول على طعام- (شاهد)

28 - ديسمبر - 2024

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو تزاحم عشرات الأطفال والنساء للحصول على الطعام في ظل مجاعة يفرضها الاحتلال على قطاع غزة.

ويظهر في المقطع نساء وأطفال يبكون لعدم قدرتهم على تحصيل القليل من الطعام لسد جوعهم وجوع عائلاتهم.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 28, 2024 الساعة 9:18 ص

    اللهم عجل بزوال عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا و تقتيلا وتجويعا وتشريدا بأطفال ونساء فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة ✌️🇵🇸🤲🕋🤲

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 28, 2024 الساعة 9:19 ص

    يا للعار يا للعار أين أمة المليار العاجزة عن إدخال كيس طحين لأطفال غزة العزة ✌️🇵🇸☹️😓

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  3. يقول Dr arabi:
    ديسمبر 28, 2024 الساعة 3:21 م

    اين انتم يا حكام العرب لتشاهدوا هذا المنظر،كيف تستطيعون النوم ،لا نامت أعين الجبناء.

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  4. يقول alaa:
    يناير 2, 2025 الساعة 8:16 ص

    وشعوبنا تملا بطونها وتفرح وهذا عار علينا جميعا وواجب علينا جميعا ان ننصر اخواننا بكل مانستطيع ولا حول ولا قوة الا بالله

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