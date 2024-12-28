أطفال ونساء من غزة يتزاحمون للحصول على طعام- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو تزاحم عشرات الأطفال والنساء للحصول على الطعام في ظل مجاعة يفرضها الاحتلال على قطاع غزة.
ويظهر في المقطع نساء وأطفال يبكون لعدم قدرتهم على تحصيل القليل من الطعام لسد جوعهم وجوع عائلاتهم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
Δ
اللهم عجل بزوال عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا و تقتيلا وتجويعا وتشريدا بأطفال ونساء فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة ✌️🇵🇸🤲🕋🤲
يا للعار يا للعار أين أمة المليار العاجزة عن إدخال كيس طحين لأطفال غزة العزة ✌️🇵🇸☹️😓
اين انتم يا حكام العرب لتشاهدوا هذا المنظر،كيف تستطيعون النوم ،لا نامت أعين الجبناء.
وشعوبنا تملا بطونها وتفرح وهذا عار علينا جميعا وواجب علينا جميعا ان ننصر اخواننا بكل مانستطيع ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم عجل بزوال عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا و تقتيلا وتجويعا وتشريدا بأطفال ونساء فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة ✌️🇵🇸🤲🕋🤲
يا للعار يا للعار أين أمة المليار العاجزة عن إدخال كيس طحين لأطفال غزة العزة ✌️🇵🇸☹️😓
اين انتم يا حكام العرب لتشاهدوا هذا المنظر،كيف تستطيعون النوم ،لا نامت أعين الجبناء.
وشعوبنا تملا بطونها وتفرح وهذا عار علينا جميعا وواجب علينا جميعا ان ننصر اخواننا بكل مانستطيع ولا حول ولا قوة الا بالله