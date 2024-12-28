أطفال ونساء من غزة يتزاحمون للحصول على طعام- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو تزاحم عشرات الأطفال والنساء للحصول على الطعام في ظل مجاعة يفرضها الاحتلال على قطاع غزة.

ويظهر في المقطع نساء وأطفال يبكون لعدم قدرتهم على تحصيل القليل من الطعام لسد جوعهم وجوع عائلاتهم.