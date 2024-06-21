أطفال يبكون من الجوع… وطوابير تحت الحرّ للحصول على مساعدات

غزة ـ «القدس العربي»: تتفاقم أزمات الجوع والعطش والمرض بشكل متسارع في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، منذ بدء جيش الاحتلال عمليته العسكرية في رفح في السادس من مايو/ أيار الماضي وسيطرته على معبرها ومنع دخول شاحنات المساعدات، التي تحمل أطعمة وأدوية ومستهلكات طبية وإغاثية، وسط حديث للمنظمات الإنسانية، عن أوضاع مروعة وانعدام للأمن الغذائي.

وتصف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» الوضع في غزة بـ«الكارثي». وتقول إن قيود الاحتلال جعلت أهل القطاع يواجهون مستويات بائسة من الجوع.

كما تحذر من أن أكثر من 50 ألف طفل غزي يحتاجون إلى العلاج الفوري من سوء التغذية الحاد، حتى لا ينضموا إلى قائمة فيها أكثر من 15 ألف طفل فقدوا حياتهم منذ بدء الحرب. وتجزم بأن بداية الحل الحقيقي، يتمثل بوقف فوري لإطلاق النار ودخول مكثف للمساعدات الأساسية لكل أنحاء القطاع.

وهناك أيضا تحذيرات أممية ودولية من زحف المجاعة الكامنة في شمال القطاع إلى مناطق وسط وجنوب قطاع، بسبب إصرار الاحتلال على إغلاق معبري رفح وكرم وأبو سالم، وهو إغلاق يراه النازحون حكماً بالإبادة الجماعية عليهم.

يضطر شعبان فرحات، وهو مسن سبعيني نازح في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، إلى السير مسافة تتجاوز الكيلومترين، من أجل الحصول على الطعام والمياه.

يقول لـ « القدس العربي»: «إغلاق المعابر هذا حكم علينا بالإبادة الجماعية، فالطعام شحيح، ونسافر بحثاً عن بضع لترات من المياه لا تكفي الشرب، فضلاً عن الغسيل. لا أستطيع التعبير عما نعيشه من معاناة».

ويرى أن الاحتلال يضيف أزمات الجوع والعطش وغياب العلاج إلى حياة النازحين، الذين يصحون مرعوبين وينامون مرعوبين في خيامهم، بسبب القصف المدفعي والجوي

ويواصل: رعب البطش العسكري الإسرائيلي تحملناه ولم نهتم، لكن ماذا عن قلة الطعام والشراب وتوقف المستشفيات عن العمل؟ ابني أصيب ولم أجد من يسعفه».

أما أسماء الكفارنة، النازحة أيضاً في دير البلح، فلم تشعر بفرحة عيد الأضحى: «لم يكن عيداً، كان حزناً خالصاً، مكثنا في الخيمة دون أن نرى أهلنا ولا أقرباءنا، الاحتلال دمر كل شيء، بيوت وأناس ومدارس، لم يترك شيئاً سليماً».

عيد حزين

لم تكن فرحة العيد المسروقة ما تشكو منه النازحة الثلاثينية فحسب، بل هي تعاني أيضاً مثل سائر النازحين من شح الطعام والمياه والأدوية.

وتضيف لـ«القدس العربي» : «المساعدات أصبحت لا تصل إلينا، وأطفالي مرضى، ولا أجد لهم دواءً، يومياً تتجدد معاناتنا في تلك الحرب». وتتمنى أسماء انتهاء الحرب والعودة إلى دارها والأهل والأصدقاء.

أطفال متعبون

ورغم حداثة سنه، يتذكر الطفل حذيفة فادي كل أيام النزوح، وأوامر الاحتلال بترك شمال قطاع غزة إلى رفح، وترك رفح إلى مخيم النصيرات، ومنها إلى الزوايدة، متسائلاً: إلى أين نذهب؟ تعبنا».

ويتمنى الطفل البالغ من العمر 11 عاماً، أن تضع الحرب أوزارها، ويعود إلى داره، حيث كان يلعب مع أصدقائه

حذيفة نسي طعم الدجاج والخبز الطازج، بينما يشعر بمذاق أطعمة المعلبات المر في فمه.

ويضيف لـ «القدس العربي»: «هنا لا توجد إلا المعلبات، وهي اليوم أيضاً بالكاد موجودة، كيف لأطفالٍ مثلنا في مرحلة بناء أجسامهم ألا يأكلوا إلا المعلبات، التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وحتى هذه منعوها عنا».

وفي شمال القطاع، حذر برنامج الأغذية العالمي من «مجاعة شاملة» حيث سقط أطفال موتى من الجوع وسوء التغذية. فيما دعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إلى «وقف مبكر لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»

وقالت: «ما يمكنني أن أشرحه هو أن هناك مجاعة – مجاعة شاملة – في الشمال، وهي تتجه نحو الجنوب» موضحة أن «ذلك يستند إلى ما شاهده وعاشه موظفو برنامج الأغذية العالمي في غزة».

الطوابير لا تختفي

وأصبحت مشاهد الطوابير لا تختفي في شمال قطاع غزة، كثر يصطفون أمام شاحنات المساعدات القليلة، التي تفلت من مضايقات الاحتلال. وأطفال ونساء يمضون ساعات طويلة تحت الحر الشديد، للحصول على وجبات غذاء شحيحة لسد رمق عائلاتهم.

سُمية الخالدي وجدناها في طابور لتوزيع المعلبات في مخيم جباليا، تقول: «أقف هنا منذ العاشرة صباحاً، وها هو العصر قد اقترب، دون الحصول على علبة طعام واحد، تعبنا من أكل الزعتر وأعلاف الحيوانات».

وتشير لـ «القدس العربي»: «لقد فقدت 20 كيلوغراماً من وزني في شهر واحد، أتمنى أن ينظر إلينا أحد بعين العطف».

المواطنة الأربعينية ترى أن الفائز هو من ينجح في الحصول على علبة من مكعبات اللحم أو بعض الدقيق: «لدي أربع أطفال، أعمارهم بين 5 سنوات و15 عامًا، يبكون يومياً من الجوع، نفسي أبقى من الفائزين وأعود إليهم ببعض الدقيق وعلبة أو علبتين من أي غذاء آدمي كان» حسب قولها.