سياسة | عربي

أطلقت من جنوب لبنان.. صواريخ تضرب مناطق في شمال إسرائيل- (شاهد)

12 - أغسطس - 2024

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القدس المحتلة: رصدت تل أبيب إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على منطقة الجليل الغربي؛ ما أشعل حرائق تحاول فرق إطفاء إخمادها، حسب إعلام عبري، الاثنين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) بـ”تعرض الجليل الغربي خلال الليل لإطلاق أكثر من ثلاثين قذيفة صاروخية من لبنان”.

ووفق القناة “12” العبرية (خاصة) فإن 4 فرق إطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت في الجليل الغربي إثر إطلاق صواريخ من لبنان خلال الليل.

كما قالت القناة إنه تم رصد إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان على منطقة المطلة (شمال)، ولم تقع إصابات.

وحتى الساعة 08:10 “ت.غ” لم تتوفر إفادة من “حزب الله” في هذا الشأن.

(الأناضول)

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